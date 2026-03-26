Montenegro nega intenção de esconder informação e divulga lista de clientes da Spinumviva - que já era conhecida

Há 1h e 17min

Primeiro-ministro diz que a informação que estará agora acessível na plataforma da Entidade para a Transparência "já foi pública", devido a uma fuga de informação, "e não trará nenhuma novidade"

O primeiro-ministro negou esta quinta-feira qualquer intenção de esconder informação à Entidade para a Transparência e divulgou a lista de 13 clientes da sua antiga empresa, Spinumviva, que disse já ser conhecida devido a uma “fuga de informação do parlamento”.

Num comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro afirmou ter recebido nos últimos dias “38 notificações da EpT que, em suma, se destinam a pedir a repetição da informação prestada em abril de 2025”.

“No caso do primeiro-ministro, a informação que será agora acessível na plataforma da EpT já foi pública (através de uma fuga de informação parlamentar), e não trará nenhuma novidade pelo que não estamos perante a intenção de esconder o que quer que seja, mas tão só de esclarecer uma questão jurídica, o que deveria acontecer em total normalidade democrática e institucional”, defende o chefe do Governo PSD/CDS-PP.

O primeiro-ministro decidiu antecipar desde já a publicitação “da já conhecida lista de clientes, mesmo antes dela estar disponível na dita plataforma” para que “não se fique dependente de burocracias exageradas e dificuldades operativas incompreensíveis da plataforma digital”.

Montenegro indica como clientes da empresa Spinumviva: Radio Popular, SA; Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda; CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto, SA; Ferpinta - Indústrias de Tubo de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A; Solverde, Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A; Cofina S.A; Grupo Joaquim de Barros Rodrigues & Filhos Lda, Rodáreas - Áreas de Serviço, Lda; ITAU SA; Sogenave SA; Portugalenses Transportes SA; Beetsteel ; INETUM PORTUGAL SA e Grupel SA.