Montenegro não vai tirar férias no verão e estará a "coordenar a atividade do Governo"

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 24min
Luís Montenegro no debate do Estado da Nação (Lusa/António Pedro Santos)
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No ano passado, o primeiro-ministro gozou uns dias de férias no Algarve e no Brasil

O primeiro-ministro decidiu este ano não marcar férias no verão e estará a “coordenar a atividade do Governo”, mantendo também agenda como presidente do PSD, disse fonte do gabinete de Luís Montenegro à Lusa.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, Montenegro “pretende gozar apenas alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico, se a agenda o permitir e sem se ausentar do país”.

“O primeiro-ministro decidiu não gozar férias no verão, período no qual estará a coordenar a atividade do Governo e em que manterá também a agenda como presidente do PSD”, refere a mesma fonte.

Como é habitual, vão realizar-se no verão as tradicionais ‘rentrées’ dos sociais-democratas, com a Festa do Pontal – que este ano completa 50 anos – marcada para 14 de agosto e a Universidade de Verão (iniciativa de formação política de jovens) a decorrer entre 24 e 30 de agosto, em Castelo de Vide (distrito de Portalegre), contando ambas com a presença de Luís Montenegro.

No ano passado, o primeiro-ministro gozou uns dias de férias no Algarve, em agosto, e em 2024, no primeiro verão em que exerceu o cargo, foram notícia as férias no Brasil com a família.

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No início de julho, Luís Montenegro foi criticado pela oposição por se ter ausentado do país para assistir a jogos da seleção nacional no mundial de futebol, nos Estados Unidos, num período em que o Governo decretou situação de alerta, devido ao calor intenso e ao risco elevado de incêndio em Portugal.

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Temas: Primeiro-ministro Luís Montenegro Férias de verão Governo PSD

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