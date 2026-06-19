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"Fui completamente surpreendido". Primeiro-ministro lamenta ter sabido de planos de ataque à sua casa pelas notícias

Agência Lusa , MCC
Há 48 min
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Luís Montenegro admite ter sido um momento "extremamente delicado" para a sua família

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou esta sexta-feira ter tido conhecimento que era alvo de ataques planeados pelo grupo de extrema-direita Movimento Armilar Lusitano (MAL) à sua casa por notícias, dado não ter sido contactado pelas autoridades.

“Quanto a esse assunto, aquilo que eu posso transmitir-vos é que fui ontem [quinta-feira] completamente surpreendido por essa notícia [quando] estava num contexto de reunião [do Conselho Europeu], em que nem sequer estava contactável, e lamento profundamente que uma questão que coloca em causa a segurança de um cidadão, no caso o primeiro-ministro e a sua família - mas podia ser aplicável a qualquer português -, não tivesse sido partilhada com os próprios”, disse Luís Montenegro.

“Posso até confidenciar que foi extremamente delicado que a minha família, nomeadamente a minha mulher e os meus filhos, tivessem tido essa notícia da forma igualmente surpreendente e sem poderem falar inclusivamente comigo, mas isto não é exclusivo do primeiro-ministro e de mim próprio e da minha família, é de qualquer cidadão português”, vincou o chefe de Governo.

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Luís Montenegro foi questionado sobre a acusação do Ministério Público (MP), conhecida na quinta-feira, em que nove arguidos, um dos quais um chefe da PSP que estava ao serviço da Polícia Municipal de Lisboa, são acusados no processo relacionado com o grupo de extrema-direita MAL por crimes de terrorismo, imputando-lhes o planeamento de ações futuras contra alvos políticos, partidos, jornalistas e académicos.

O grupo neonazi liderado por um chefe da PSP é acusado de vários crimes e, segundo a acusação do MP citada em vários órgãos de comunicação social, terá chegado a planear um ataque à residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Parece-me que, se estiver em causa uma ameaça da gravidade daquela que foi veiculada, da possibilidade de utilizar engenhos explosivos e armamento militar para uma habitação de um cidadão, que isso não possa ser alvo, naturalmente, de uma informação para todos os efeitos ditos por convenientes para assegurar a segurança das pessoas em causa”, referiu o primeiro-ministro.

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Questionado se esta era uma crítica às autoridades, Luís Montenegro rejeitou, criticando antes “a forma como a informação foi conhecida das pessoas visadas”.

“Vou, com esta intervenção que aqui estou a fazer, creio eu, alertar os respetivos responsáveis para aquilo que devem fazer em situações iguais a esta, independentemente da pessoa em causa ser primeiro-ministro ou ser um cidadão qualquer, em qualquer parte do país”, adiantou.

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Temas: Primeiro-ministro Luís Montenegro Movimento Armilar Lusitano Casa Montenegro

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