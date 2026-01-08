Primeiro-ministro anuncia 275 novas viaturas para o INEM após três mortes nas últimas horas

Agência Lusa , MCC
Ontem às 15:23
Conselho de Ministros (Lusa)

 

 

O anúncio foi feito na abertura do debate quinzenal que está a decorrer na Assembleia da República

O Governo aprovou na quarta-feira a aquisição de 275 novas viaturas para o INEM, num investimento de 16,8 milhões de euros, anunciou o primeiro-ministro, que lamentou as mortes de pessoas que não obtiveram socorro atempado.

"Quero começar por expressar em nome do Governo as nossas condolências às famílias das pessoas que faleceram nas últimas horas e que não terão tido a resposta mais rápida do sistema de emergência, apesar do reforço feito na região de Setúbal e de Lisboa que envolve a totalidade das ambulâncias disponíveis", disse Luís Montenegro, na abertura do debate quinzenal na Assembleia da República.

De seguida, o primeiro-ministro anunciou que o Governo PSD/CDS-PP aprovou na quarta-feira "a aquisição de novas 275 viaturas para o INEM num investimento que ascende a 16,8 milhões de euros". No total serão 163 ambulâncias, 34 VMER e 78 outros veículos, indicou, entretanto, fonte do Governo.

Luís Montenegro anunciou também que na sexta-feira o Conselho de Ministros vai "aprovar as resoluções para o lançamento do concurso para a construção do novo Hospital do Algarve, uma obra estrutural que se junta a outras como o Hospital de Todos os Santos em Lisboa".

"Já hoje, em reunião entre a ministra da Saúde e a senhora ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi também decidido criar uma resposta rápida entre 400 e 500 camas em unidades intermédias para poder tirar do sistema hospitalar casos sociais que retiram capacidade precisamente para as situações de emergência", referiu.

O primeiro-ministro enquadrou "todos estes investimentos" numa "reforma profunda do INEM que está em curso" para que haja "uma mais rápida resposta do serviço de emergência médica".

"Estamos já a implementar a modernização tecnológica dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a alteração do sistema de triagem. Em 2026, prosseguiremos a reforma estrutural da saúde para garantir uma resposta rápida, eficaz e humana em todo o território", prosseguiu. 

Sobre a compra de veículos para o INEM, segundo Luís Montenegro, "nos últimos dez anos apenas tinham sido adquiridos para o INEM 100 veículos num total de 4,2 milhões de euros".

"Ou seja, em dez anos foi gasto um quarto do que este Governo decidiu ontem mesmo investir.  Estamos a resolver um problema crónico e a inverter um desinvestimento que herdámos com consequências evidentes e graves", sustentou, prometendo "reformas estruturais e transformadoras noutras áreas essenciais" durante 2026.

Durante esta semana, pelo menos três pessoas morreram depois de terem ligado para o INEM a pedir socorro e os meios não terem chegado a tempo. O INEM, que abriu uma auditoria sobre um dos casos, rejeitou responsabilidades e apontou a falta de meios e a retenção de macas nos hospitais.

Temas: Primeiro-ministro INEM Assembleia da República Mortes INEM Falta de socorro INEM

Relacionados

INEM e Liga de Bombeiros acordam reforço de meios com foco na Margem Sul

INEM abre auditoria interna à morte de idosa na Quinta do Conde

Bombeiros mais próximos do socorro do homem que morreu no Seixal só receberam chamada do INEM duas horas depois da emergência

Governo

Após três mortes por falta de socorro, Montenegro diz que o sistema de Saúde "responde com mais rapidez do que há um ano"

Ontem às 19:34

Primeiro-ministro garante que ministra da Saúde vai continuar no Governo

Ontem às 16:33

Primeiro-ministro anuncia 275 novas viaturas para o INEM após três mortes nas últimas horas

Ontem às 15:23

IA Amália é estratégico para Portugal, diz ministério da Reforma do Estado

Ontem às 11:15
Mais Governo

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Este casal norte-americano comprou parte de um palacete degradado em Itália por 140 mil euros sem sequer o ver

3 jan, 12:00