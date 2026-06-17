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Governo está a preparar taxas sobre lucros extraordinários

Agência Lusa , MCC
Há 4 min
Assembleia da República (Manuel de Almeida/Lusa)
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Projeto será enviado depois à Assembleia da República

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira no Parlamento que o Governo está a elaborar o projeto de criação de taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, anunciado em maio, que enviará depois à Assembleia da República.

“O projeto está em elaboração no Governo e chegará naturalmente à Assembleia da República”, disse esta quarta-feira Luís Montenegro, durante o debate parlamentar de preparação do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, em resposta ao deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo.

O bloquista recordou que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, “anunciou em 5 de maio que ia avançar com a contribuição extraordinária” e “já passou mais de um mês”, perguntando: “Desistiu deste imposto?”.

“Não desistimos”, respondeu Luís Montenegro.

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Temas: Primeiro-ministro Assembleia da República Luís Montenegro
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