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"Provável onda de calor" em quase todo o país - e "noites tropicais" para alguns

CNN Portugal , CM
Há 1h e 1min
Calor (AP)
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IPMA diz que as temperaturas vão manter-se altas e que só as estações do litoral vão ceder nos termómetros

Uma "massa de ar tropical" está a afetar a Península Ibérica, traduzindo-se por "um episódio de tempo quente", com temperaturas acima da média para a época do ano, explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na origem deste calor, que vai continuar a fazer-se sentir "nos próximos dias", está "a influência conjunta de um anticiclone localizado na Europa Central, a estender-se em crista para o arquipélago da Madeira, e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica". 

Desde o dia 20, quarta-feira, que  se regista uma subida acentuada da temperatura máxima, devendo variar, na generalidade do território, "aproximadamente entre 30 e 35 °C", mas que podem "atingir 37 a 39 ºC" no "interior do Alentejo, vale do Tejo, e na parte mais interior de alguns vales dos rios".

Também a temperatura mínima vai subir em todo o país, prevendo-se "noites tropicais" em alguns locais do Alentejo e do Algarve, devido a valores próximos dos 20 ºC.

“A temperatura manter-se-á elevada nos dias seguintes, contribuindo para uma provável onda de calor em grande parte das estações do IPMA, com exceção das estações do litoral, onde é previsível que seja quebrada nos dias 23 e 24”, prevê o IPMA.

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Igualmente a concentração de poeiras no ar provenientes do norte de África deverá manter-se até sábado.

O IPMA explica que a situação meteorológica “é favorável ao transporte de poeiras em suspensão provenientes do norte de África”.

O cenário, que mereceu uma recomendação por parte da Direção-Geral da Saúde para que as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares permaneçam em casa sempre que possível, deverá manter-se até sábado, “embora com tendência a diminuir a sua concentração a partir do meio da tarde”, indica o IPMA.

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Temas: Previsões IPMA Onda de calor Calor Portugal Poeiras Temperaturas altas

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