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Calor dá lugar a mudança brusca do tempo: temperaturas descem até sete graus e vem aí vento forte

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 15min
Chuva (Associated Press)
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Depois de vários dias de calor, o tempo muda em Portugal

O estado do tempo em Portugal continental vai mudar a partir desta terça-feira prevendo-se uma descida das temperaturas até 06/07 graus Celsius e vento forte, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

“Para os próximos dias o que vamos ter é a passagem de ondulações frontais de fraca atividade em dissipação sobre Portugal continental e que vão dar origem a nebulosidade e precipitação”, disse.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto vento forte, que será de rajadas até 70 quilómetros por hora no litoral oeste, terras altas e sotavento algarvio.

“Hoje será o dia com mais vento, depois melhora na quarta e volta na quinta-feira com a mesma dimensão. A descida de temperatura será hoje entre 03 e 06/07 graus em algumas zonas, o que associado ao vento dá uma sensação acrescida de frio”, referiu.

As temperaturas máximas na generalidade do território do continente vão oscilar entre os 22 e os 25/26 graus Celsius, podendo atingir os 30 graus em alguns locais do Alentejo, Vale do Tejo e Vale do Douro, e serão inferiores na faixa costeira ocidental entre os 18 e os 20/23 graus.

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Relativamente às mínimas, vão variar entre os 11/12 e os 15 graus, entre os 17 e os 20 na faixa costeira e entre 08 e 10 graus nas terras altas.

Segundo Maria João Frada, as temperaturas sobem na quarta-feira e voltam a descer na quinta-feira, novamente com intensificação de vento.

“Isto tem a ver com a posição do anticiclone dos Açores que baixou em altitude, está a sul-sudoeste dos Açores e há depressões no Atlântico norte e associadas a estas depressões, que estão bastante longe do continente, vêm as ondulações frontais que atravessam o continente e que são de fraca atividade”, disse.

A meteorologista explicou que isto deve-se à corrente de jato que está nos níveis muito altos da atmosfera.

“A corrente de jato é uma zona, uma faixa tubular em que há ventos máximos na alta atmosfera e a corrente de jato oscila em altitude consoante as estações do ano. No verão está mais para norte e no inverno baixa. O jato está mais para sul e dá origem a ondulações”, disse.

De acordo com a meteorologista do IPM, esta situação é normal para o mês de junho.

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“Isto é comum. Não é inédito e é provável que as máximas, ao descer, fiquem abaixo da média”, salientou.

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