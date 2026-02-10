De Braga a Coimbra: chuva forte e persisente deixa sete distritos do Norte e Centro sob aviso laranja

Há 1h e 38min

Até sexta-feira, há avisos meteorológicos para os 18 distritos de Portugal continental, a maioria devido à previsão de chuva, mas também de vento e de agitação marítima

O aviso laranja devido à previsão de chuva “persistente e por vezes forte” estende-se esta terça-feira, até às 18:00, ao distrito de Coimbra, além de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, informou o IPMA.

Segundo uma atualização dos avisos meteorológicos para Portugal continental, divulgada pelas 14:00, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou que sete distritos do Norte e Centro estão esta terça-feira sob aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) por “precipitação persistente e por vezes forte”.

Até sexta-feira, há avisos meteorológicos para os 18 distritos de Portugal continental, a maioria devido à previsão de chuva, mas também de vento e de agitação marítima, que variam entre o amarelo (o menos grave) e o laranja, sem indicação de avisos vermelhos (o mais grave).

Sob aviso amarelo devido à previsão de chuva estão os distritos de Bragança, Guarda, Santarém, Leiria e Castelo Branco, segundo o IPMA, indicando que esses avisos de precipitação se estendem até sexta-feira em Portugal continental.

Na região do Alentejo, há aviso amarelo de precipitação para Évora, entre as 18:00 de quinta-feira às 06:00 de sexta-feira, e para Portalegre, entre as 09:00 de quarta-feira e as 18:00 de quarta-feira e entre as 18:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

Devido à agitação marítima, em que se prevê ondas com quatro a cinco metros, estão esta terça-feira sob aviso amarelo os distritos de Setúbal (até às 18:00 de hoje), Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra (até às 15:00 de quarta-feira), Lisboa e Leiria (até às 07:00 de sexta-feira).

Entre as 11:00 de quarta-feira e as 15:00 de quinta-feira, há avisos laranjas por agitação marítima, prevendo-se ondas com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.

Sob aviso amarelo de agitação marítima estarão também Faro e Beja, entre as 15:00 de quarta-feira e as 07:00 de sexta-feira, segundo as previsões meteorológicas.

Os avisos amarelos devido ao vento, com rajadas até 75 quilómetros/hora (km/h), sendo até 100 km/h nas terras altas, prevê para quarta-feira, entre as 12:00 e as 21:00, nos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga, indicou o IPMA.