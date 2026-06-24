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Sete distritos sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 48min
Relâmpago
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IPMA colocou também os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso amarelo por causa do tempo quente até às 18:00

Sete distritos do continente estão sob aviso amarelo esta quarta-feira e quinta-feira devido à previsão de ocorrência de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 15:00 desta quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira e Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga entre as 21:00 desta quarta-feira e as 06:00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso amarelo por causa do tempo quente até às 18:00 desta tarde.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado, períodos de granizo, a partir da tarde, podendo ser fortes, acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, nevoeiro no litoral oeste e descida da temperatura máxima.

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As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (Setúbal) e os 21 (Castelo Branco) e as máximas entre os 22 graus (Viana do Castelo) e os 35 (Évora).

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