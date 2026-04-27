Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Aproveitou o fim de semana de verão? Prepare-se: vem aí chuva e trovoada em algumas zonas do país

Agência Lusa , BCE
Há 54 min
Chuva (Getty Images)

O IPMA prevê para esta segunda-feira aguaceiros e trovoada no Norte e Centro, sobretudo durante a tarde

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes nas zonas montanhosas, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada, segundo o IPMA.

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12:00 e as 18:00 desta segunda-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente aguaceiros e trovoada no Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas e durante a tarde, vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas do Centro e Sul, e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11ºC (em Leiria) e os 17 (em Lisboa) e as máximas entre os 23 (na Guarda) e os 30 (em Santarém).

Temas: Previsão do tempo IPMA Chuva Tempo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Aproveitou o fim de semana de verão? Prepare-se: vem aí chuva e trovoada em algumas zonas do país

Há 54 min

Oito distritos sob aviso amarelo por causa da chuva

Ontem às 08:42
04:05

Temperaturas acima dos 30 graus em algumas localidades, mas também aguaceiros e trovoadas: fim de semana será de "maio antecipado"

24 abr, 09:34

Bragança, Castelo Branco e Guarda sob aviso amarelo por causa da chuva

24 abr, 08:31
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

Ontem às 17:00

Óculos com “foco automático” podem alterar as suas lentes em tempo real

Ontem às 09:00

Doze trabalhadores retidos há meio ano num barco em Cabo Verde

24 abr, 13:26

Os centros de dados estão a espalhar-se pelos EUA. Agora, o mesmo está a acontecer com as proibições relativas aos centros de dados

25 abr, 16:00

"Rainha da Cocaína", "La Jefa" e as ‘narcas’ de Sinaloa: a vida secreta das mulheres por trás dos impérios do narcotráfico

25 abr, 21:07

Suspeito de tiroteio em jantar da Casa Branca é professor e criador de videojogos

Ontem às 08:13

Os cientistas descobriram um impacto ambiental alarmante dos grandes centros de dados

Ontem às 11:00

Há uma "guerra civil" a acontecer no Uganda entre chimpanzés. Ninguém sabe como vai terminar

Ontem às 12:00

Torres Novas: homem ferido com gravidade após confrontos em discoteca 

Ontem às 11:29

Trump retirado do jantar dos Correspondentes da Casa Branca depois de atirador tentar entrar no local

Ontem às 07:52

Oito distritos sob aviso amarelo por causa da chuva

Ontem às 08:42

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00