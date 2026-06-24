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Hugo Soares esclarece PSU: trabalho social "é tão obrigatório como Portugal ganhar o jogo à Colômbia"

António Guimarães
Há 40 min
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Líder da bancada parlamentar do PSD diz que em cima da mesa está apenas uma "singela contribuição" para que as pessoas que recebem benefícios se possam "sentir úteis".

O PS anunciou esta quarta-feira um acordo com o Governo para a aprovação da Pensão Social Única (PSU), mas rapidamente apareceram vozes dissonantes em relação ao comunicado dos socialistas.

O líder da bancada parlamentar do PSD esteve na Route 26, espaço da CNN Portugal que discute todos os dias o Mundial 2026, e aproveitou para esclarecer tudo antes de ir ao futebol.

De acordo com Hugo Soares, a visão do PS de que o trabalho social obrigatório fica de fora do acordo não é verdadeira.

“Eu julgava que vinha mesmo só para falar de bola, mas não vou fugir ao tema. A questão é muito simples, não tem controvérsia nenhuma e basta ler a lei. É como as regras do futebol: basta conhecê-las para saber que não há como fugir a elas. Às vezes pode é haver interpretações diferentes e é preciso ir ao VAR. E o VAR, neste caso, é o que está escrito”, começou por dizer.

Hugo Soares defendeu depois que a aprovação desta medida é “um grande dia para Portugal”, antecipando que o secretário-geral do PS e o líder da bancada parlamentar socialista não colocam isso em causa.

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“Nós marcamos mais golos do que os que falhamos. E é verdade, às vezes com assistência do Chega, outras vezes com assistência do PS”, reiterou, para depois ir direto ao assunto.

“Não há interpretações dúbias. A atividade solidária social mantém-se como atividade obrigatória como condição de acesso à PSU. Trata-se de uma singela contribuição para que as pessoas que continuam a receber um benefício se possam sentir úteis”, frisou.

E Hugo Soares esclareceu também que dentro deste bolo cabem trabalhos em juntas de freguesia, em IPSS ou o acompanhamento de um idoso na ida a uma consulta.

“Não há dúvida nenhuma. É tão obrigatório como nós ganharmos o jogo à Colômbia”, reiterou.

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