Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Chega exige limites nos apoios sociais para os imigrantes para aprovar a PSU do Governo

Agência Lusa , AG
Há 36 min
André Ventura e Luís Montenegro (D.R.)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Diploma é debatido na sexta-feira no Parlamento e o Chega quer "um tempo mínimo de contribuição para quem vem de fora"

O presidente do Chega disse esta segunda-feira que o seu partido poderá viabilizar a criação da Prestação Social Única (PSU) na generalidade se o PSD aceitar limitar os apoios sociais para imigrantes, desafiando os sociais-democratas a aceitar esse “compromisso”.

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura considerou que a proposta da PSU, “como está, defrauda e é uma fraude aos objetivos principais que os portugueses têm, que é efetivamente haver moralização dos subsídios”.

O líder do Chega disse que propôs ao PSD que se comprometa a estabelecer no diploma que será debatido no Parlamento na sexta-feira “um tempo mínimo de contribuição para quem vem de fora e queira aceder à PSU”, um “corte nos rendimentos mínimos” e a atribuição dessas “prestações às famílias que têm crianças com necessidades” e a “quem tem condições de doença que não pode trabalhar”.

“E que vamos atribuir parte dessas prestações aos emigrantes portugueses que queiram regressar a Portugal durante o período de um ano”, acrescentou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

André Ventura indicou que se este compromisso for assumido, o partido viabilizará a proposta na generalidade e o diploma passa à especialidade, onde poderá ser alterado.

"Se houver condições para avançar, avançaremos. Se não houver condições, não avançaremos", salientou.

Já depois da conferência de imprensa, o partido divulgou a "declaração de compromisso" que enviou ao Grupo Parlamentar do PSD, no qual propõe que os dois partidos acordem "estabelecer um regime diferenciado de acesso a apoios sociais para cidadãos estrangeiros, nacionais de países terceiros, fazendo depender esse acesso de contribuições sociais efetivas para a Segurança Social, por um período mínimo de cinco anos", bem como "priorizar o reforço dos apoios às famílias com crianças com deficiência" e "reforçar a proteção social das pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%".

O Chega quer que o PSD se comprometa também em "reforçar os apoios aos idosos em situação de pobreza, dependência ou isolamento, bem como aos cuidadores informais", em "criar um regime especial de retorno para emigrantes portugueses, como medida de incentivo, permitindo o acesso à Prestação Social Única durante o período máximo de um ano após o regresso a Portugal, mediante condições a aprovar pelo Governo" e, ainda, a fazer uma "reorganização orgânica e funcional dos serviços integrados de inspeção e fiscalização, tendo em conta as carências dos centros distritais e regionais da Segurança Social, assegurando a existência de estruturas fiscalizadoras com cobertura de todos os centros distritais e regionais, destinados à monitorização e fiscalização das prestações sociais processadas e a processar".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O partido liderado por André Ventura propõe ainda a criação de "mecanismos mais eficazes de suspensão, cessação e restituição de prestações sociais sempre que se verifique incumprimento injustificado das regras, falsas declarações ou ocultação de rendimentos e património", além de um reforço dos "mecanismos de fiscalização e cruzamento de dados entre a Segurança Social, a Autoridade Tributária, a AIMA, o IEFP e outras entidades públicas relevantes, de forma a prevenir fraude, falsas declarações, omissão de rendimentos e duplicação indevida de apoios".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Prestação Social Única André Ventura Luís Montenegro Governo PSU

Relacionados

São 15 horas de "atividade de solidariedade social" que, na verdade, se podem transformar em 20: o que têm de fazer os desempregados para receberem a PSU?
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Chega exige limites nos apoios sociais para os imigrantes para aprovar a PSU do Governo

Há 36 min

Ventura anuncia "reunião final" com Montenegro sobre o pacote laboral

Há 39 min

José Luís Carneiro critica Governo por não fazer da saúde social uma prioridade

6 jun, 12:49

PS pede audição do governador do Banco de Portugal sobre posição quanto às taxas de juro

5 jun, 13:47
Mais Partidos

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

Ontem às 22:29

Eriksen cai inanimado no relvado e o Dinamarca-Ucrânia é cancelado

Ontem às 18:57

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Hoje às 09:40

Não conseguia pagar a vida que queria para o filho nos EUA. Mudar-se para a Alemanha mudou o futuro dos dois

6 jun, 11:00

Os alunos aprendem menos quando usam tecnologia. Então porque é que as escolas continuam a dar dispositivos às crianças?

6 jun, 17:00

Israel ignora Trump e retalia em força contra o Irão. Há risco iminente de voltar a guerra total

Hoje às 03:37

OFICIAL: Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid

Ontem às 23:50

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Hoje às 14:28

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Hoje às 11:29

"Era impossível dormir. O zumbido era tão alto." Os ataques da Ucrânia estão a levar a guerra para dentro das casas russas

Ontem às 10:37

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23