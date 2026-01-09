Governo promete criação rápida de 400 camas para aliviar pressão hospitalar

Agência Lusa , MCC
Ontem às 15:10
Hospital Santa Maria (Lusa/Tiago Petinga)

Segundo o ministro da Presidência, o surto gripal que atravessa a Europa está a provocar uma ocupação excecional da capacidade instalada

O ministro da Presidência admitiu esta sexta-feira que a criação de 400 vagas de internamento social em novas unidades intermédias, contratualizadas com entidades do setor social e solidário, será rápida, embora não avance datas concretas.

“São uma solução transitória (…) é uma questão de dias, de semanas, para estas situações serem colocadas em marcha”, disse António Leitão Amaro na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, em Lisboa.

O Governo prevê criar 400 vagas de internamento social em novas unidades intermédias, contratualizadas com entidades do setor social e solidário, destinadas a pessoas com alta clínica que ainda não podem ser encaminhadas para respostas permanentes de cuidados continuados.

De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), as unidades intermédias são de caráter transitório e as 400 vagas serão contratualizadas com entidades do setor social e solidário, seja com criação de unidades autónomas, especificamente para casos de internamentos sociais, ou afetando para este fim camas já existentes em respostas sociais.

Na quinta-feira, no debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, adiantou que nesse mesmo dia as ministras da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social haviam “decidido criar uma resposta rápida para poder tirar do sistema hospitalar casos sociais que retiram capacidade precisamente para as situações de emergência”.

Segundo António Leitão Amaro, a libertação de camas hospitalares deverá também melhorar o desempenho do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que enfrenta constrangimentos devido à saturação das urgências.

“É muito importante, porque permite libertar camas dentro dos hospitais (…) com uma melhoria muito significativa da capacidade de atendimento do INEM”, realçou.

Leitão Amaro afirmou que a dificuldade na entrada de ambulâncias nos hospitais está diretamente ligada ao “estrangulamento de macas e de camas”, um problema que resulta de “várias situações” e que se agravou com o pico do surto gripal.

“A situação de dificuldade da passagem das ambulâncias para dentro dos hospitais tem muito a ver naturalmente com um estrangulamento de macas e de camas, e que ele resulta de várias situações”, observou.

Segundo o ministro, o surto gripal que atravessa a Europa está a provocar uma ocupação excecional da capacidade instalada.

“Obviamente, como nós sabemos, em especial de um pico do surto gripal fortíssimo, muito elevado por toda a Europa também aqui, que reforça e aumenta muito a ocupação da capacidade das camas e o treinamento para as pessoas”, reconheceu.

Leitão Amaro sublinhou que o Governo está a atuar em duas frentes: reforçar a capacidade de resposta imediata e libertar camas ocupadas por doentes que já não necessitam de cuidados hospitalares, mas que permanecem internados por razões sociais.

“Podemos procurar resolver esse problema (…) procurando libertar mais camas (…) cerca de três mil casos sociais, as chamadas camas sociais ou doentes com a situação social, que podiam e deveriam estar já, não no hospital, mas muitos ainda a precisarem de algum acompanhamento de cuidados”, disse.

O ministro acrescentou que existe uma “dificuldade histórica” de cerca de 3 mil camas ocupadas por estes casos sociais, muitas vezes dependentes de institucionalização em lares.

Temas: Pressão hospitalar Novas unidades Conselho de Ministros Surto gripal

Governo

Montenegro diz que acordo comercial com Mercosul reforça autonomia estratégica da UE

Ontem às 20:34

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Deputados chumbam todas as iniciativas para acabar com propinas no superior

Ontem às 15:38

Governo aplaude acordo da UE com Mercosul que é "muito positivo" para Portugal

Ontem às 15:14
Mais Governo

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20