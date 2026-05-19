Venezuela anuncia libertação de 300 presos, entre eles polícias, idosos e doentes

Há 1h e 32min

Presidente da Assembleia Nacional venezuelana não adiantou se estes 300 prisioneiros estão abrangidos pela lei de amnistia aprovada em fevereiro

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou esta terça-feira que o país vai libertar 300 prisioneiros esta semana, entre segunda-feira e sexta-feira.

Em causa está a libertação de presos com problemas de saúde e com mais de 70 anos. O grupo deverá incluir ainda três agentes da polícia que estão detidos desde 2003, detalha a Reuters.

Rodríguez, irmão da presidente interina Delcy Rodríguez, não adiantou se estas 300 pessoas estão abrangidas pela lei de amnistia aprovada em fevereiro.

Segundo a agência de notícias, o governo venezuelano sempre negou manter presos políticos e garante que quem está detido cometeu crimes.