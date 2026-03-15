Seguro faz primeira presidência logo a seguir à Páscoa. Já se sabe que distritos vai visitar

Há 1h e 10min

Presidente da República elegeu as regiões mais afetadas pelos temporais de janeiro e fevereiro

O Presidente da República, António José Seguro, já tinha anunciado que iria realizar a sua primeira presidência aberta na região centro e em abril. São agora conhecidos o dia e os distritos que vai visitar: será na semana de abril, logo a seguir à Páscoa, nas regiões mais afetadas pelas recentes intempéries do final de janeiro e início de fevereiro.

“A iniciativa abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais”, pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

A intenção de António José Seguro é ouvir as populações, “testemunhar os impactos das intempéries, bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas”.

O programa detalhado da iniciativa vai ser divulgado em breve, acrescenta ainda o comunicado.