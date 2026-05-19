Presidente da República convida Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027

Há 1h e 45min

Convite surge por ocasião do 110.º aniversário de Fátima

O Presidente da República, António José Seguro, convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027, por ocasião do 110.º aniversário de Fátima e quando se assinalam 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal.

Esta informação foi divulgada no website oficial da Presidência da República na Internet.

"Tendo em conta que, em 2027, se assinalam os 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta, o Presidente António José Seguro dirigiu ao Papa Leão XIV um convite para realizar uma visita a Portugal no próximo ano", lê-se na nota.