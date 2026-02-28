Marcelo pede que portugueses se “unam ainda mais” em torno de António José Seguro

O presidente cessante de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe o presidente eleito, António José Seguro (à direita), um dia após a sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais com 67% dos votos, a 9 de fevereiro de 2026. JOSE SENA GOULÃO/LUSA

Presidente da República discursava na cerimónia de despedida das Forças Armadas, em Braga

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje aos portugueses que se unam “ainda mais” em torno do seu sucessor, lembrando que António José Seguro foi eleito com a maior votação popular desde que há voto livre.

“Neste dia em que o Mundo está mais perigoso, mais instável, mais seduzido pelo imediato do que pelo duradouro, pelos interesses do que pelos valores, Portugal resiste, como sempre resistiu e resistirá. E dentro de dias, terá um Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas com o maior apoio popular de sempre desde que há voto livre no nosso país”, disse o ainda chefe de Estado.

Durante o seu discurso na cerimónia de despedida das Forças Armadas, em Braga, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um apelo à união à volta de António José Seguro.

“Unamo-nos como nos unimos nos últimos dez anos. Unamo-nos ainda mais, nós todos, em torno dele. Forças Armadas, nós portugueses, nós a caminho de novecentos anos que outros nunca conheceram ou ainda não conheceram”, declarou o Presidente da República cessante.

