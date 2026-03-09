Marcelo agradeceu aos jornalistas a "paciência ao longo de dez anos". Agora, é tempo de entrar no "deserto eterno"

Marcelo Rebelo de Sousa recebe Grande Colar da Ordem da Liberdade (LUSA)

O antigo Presidente da República recusou falar aos jornalistas à saída do Palácio Nacional da Ajuda. Houve espaço para uma última selfie "mas sem palavrinhas"

O Presidente da República cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu esta segunda-feira aos jornalistas a "paciência ao longo de dez anos" e recusou prestar declarações, afirmando que entrou no prometido "deserto eterno".

Marcelo Rebelo de Sousa foi abordado pela comunicação social à entrada para o Palácio Nacional da Ajuda, onde chegou pelas 17:35 para ser condecorado pelo novo Presidente da República, António José Seguro, com o grande-colar da Ordem da Liberdade.

À chegada, recusou prestar declarações, afirmando que já estava no prometido "deserto eterno" – expressão que utilizou em dezembro para descrever o seu futuro após cessar funções como chefe de Estado.

No fim da cerimónia e dos cumprimentos, cerca das 18:10, Marcelo Rebelo de Sousa acedeu a tirar uma 'selfie' com alguns jornalistas que o esperavam no exterior do palácio. "'Selfie', sim, mas sem palavrinhas", avisou.

Enquanto caminhava para o carro, repetiu que não iria dizer "nada, nada, nada, nada", remetendo-se ao silêncio, com uma exceção para agradecer aos jornalistas: "Obrigado pela vossa paciência ao longo de dez anos".

Questionado se era a última palavra, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Sim, é a última palavra".

O professor universitário de Direito, entretanto jubilado, que ganhou notoriedade como comentador político, terminou esta segunda-feira, aos 77 anos, o seu segundo e último mandato consecutivo como Presidente da República, cargo ao qual imprimiu ritmo acelerado e em que se distinguiu pelo contacto próximo e informal com os cidadãos.

O antigo presidente do PSD foi eleito nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016 com 52% dos votos expressos, à primeira volta, e reeleito cinco anos depois, com 60,67%.

