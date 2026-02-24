Seguro e Montenegro juntos pela primeira vez desde a eleição. Reunião durou mais de duas horas e meia

António José Seguro e Luís Montenegro (José Sena Goulão/Lusa)

Apresentação formal de cumprimentos teve ainda uma nota de agenda adicional em discussão

O Presidente da República eleito, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reuniram-se esta terça-feira pela primeira vez após as eleições presidenciais, no Palácio Nacional de Queluz, durante mais de duas horas e meia.

Luís Montenegro chegou ao Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, pouco antes das 16:00 e saiu pelas 18:40, sem prestar declarações aos jornalistas à chegada nem à saída.

No fim do encontro, António José Seguro acompanhou o chefe do Governo PSD/CDS-PP até à porta, mas sem sair do palácio onde tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado, em 9 de março.

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente eleito na segunda-feira, a reunião destinava-se à apresentação formal de cumprimentos por parte do primeiro-ministro e também do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

António José Seguro e Luís Montenegro (José Sena Goulão/Lusa)
António José Seguro e Luís Montenegro à saída do Palácio Nacional de Queluz (José Sena Goulão/Lusa)

A comunicação social ficou no exterior do palácio e apenas pôde captar imagens no início do encontro, que mostram Seguro e Montenegro sentados junto a uma mesa redonda, o primeiro-ministro com duas pastas de documentos e o Presidente eleito com um pequeno caderno.

O Governo PSD/CDS-PP aprovou na sexta-feira as linhas gerais de um programa para a recuperação dos danos provocados pelas recentes tempestades, designado PTRR.

Na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro manifestou a intenção de envolver os partidos políticos, o atual Presidente da República e o seu sucessor, e também os parceiros sociais, autarquias locais, governos regionais e academia para "um aprofundamento político" do PTRR.

Luís Montenegro referiu que tencionava apresentar a versão inicial do PTRR ao Presidente eleito, António José Seguro, durante esta semana, e que contava com "todos os partidos" com representação parlamentar – que ouvirá na quarta-feira – para o seu desenho e aprovação.

Hoje de manhã, a Presidência da República divulgou uma nota a dar conta de que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ouvido na segunda-feira pelo primeiro-ministro sobre a proposta de criação do programa PTRR.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que causaram também centenas de feridos e desalojados.

As regiões Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo foram as mais afetadas pelas tempestades, que provocaram a destruição de casas, empresas, equipamentos e infraestruturas, o corte de energia, água e comunicações.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, em que obteve cerca de 67% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

Há dez anos, também Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente eleito, recebeu o então primeiro-ministro, António Costa, no Palácio Nacional de Queluz, num encontro que durou aproximadamente duas horas e meia, e que na altura o chefe do Governo do PS qualificou como "uma excelente reunião de trabalho".

