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Tondela

Presidente da República nomeia Cláudia Ribeiro chefe da Casa Civil

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 20min
Assembleia da República (Getty Images)

Para o cargo de secretária do Conselho de Estado foi agora nomeada Cristina Correia

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O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a jurista Cláudia Ribeiro para o cargo de chefe da sua Casa Civil, que até agora exercia interinamente, em simultâneo com as funções de secretária do Conselho de Estado.

Numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet em que é anunciada esta nomeação, António José Seguro "regista com particular satisfação que, pela primeira vez na história da Presidência da República, uma mulher lidera a Casa Civil - um passo que reflete o compromisso com uma representação mais equilibrada nas mais altas responsabilidades públicas".

Para o cargo de secretária do Conselho de Estado foi agora nomeada Cristina Correia, lê-se na mesma nota.

De acordo com a Presidência da República, "estas nomeações consolidam a constituição da Casa Civil e concluem uma fase de transição conduzida com serenidade e eficácia, assegurando a continuidade e a boa gestão dos dossiers em curso".

Na nota, refere-se que Cláudia Ribeiro "une à competência reconhecida uma relação de confiança profissional e pessoal construída ao longo de vários anos com o Presidente da República e que o habilitam a depositar na nova chefe da Casa Civil a responsabilidade pelo desempenho de um cargo exigente e de grande dedicação ao serviço do Estado".

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Temas: Presidente da República Casa Civil Conselho de Estado Presidência da República
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