Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Presidente da República anuncia visita oficial a Cabo Verde em julho

Agência Lusa , MJC
Há 20 min
António José Seguro (LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As datas extatas da viagem ainda não foram divulgadas

O Presidente português, António José Seguro, anunciou esta quinta-feira que vai realizar uma visita oficial a Cabo Verde, em julho, sem especificar datas, numa mensagem enviada para o Encontro Internacional sobre a Crioulidade Atlântica.

“Não poderei estar presente na altura em que se desenrola a iniciativa, mas terei todo o interesse em abordar os resultados, durante a visita oficial a Cabo Verde, já no próximo mês de julho, a convite do Presidente [cabo-verdiano], José Maria Neves”, referiu, no final da mensagem.

António José Seguro esteve pela primeira vez no estrangeiro enquanto Presidente da República entre 19 e 20 de abril, para uma visita oficial a Espanha, cerca de mês e meio após ter tomado posse, em 09 de março.

Seguiu-se uma deslocação a Itália, a 06 e 07 de maio, para intervir nas celebrações do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e encontrar-se com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, em Roma.

O Presidente da República vai ainda deslocar-se ao Luxemburgo entre 06 e 07 de junho, para as comemorações do Dia de Portugal, efetuando uma visita oficial ao Grão-Ducado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A última vez que um chefe de Estado português esteve em Cabo Verde foi por ocasião das comemorações dos 50 anos da independência, a 05 de julho de 2025, altura em que Marcelo Rebelo de Sousa fez a sua última visita ao arquipélago enquanto Presidente.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Presidente da República António José Seguro Viagem Cabo Verde
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Presidente Seguro

Presidente da República anuncia visita oficial a Cabo Verde em julho

Há 20 min

Seguro sobre tempestades de fevereiro: Crise “exige que se acelerem apoios, clarifiquem medidas e se melhore coordenação”

23 mai, 15:47

Tempestades: Presidência aberta de Seguro aponta prioridades imediatas, de médio prazo e “linhas estratégicas”

23 mai, 12:53

Seguro saúda regresso de detidos por Israel e condena "humilhações públicas"

21 mai, 19:34
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Exclusivo. Megaoperação da PJ em Lisboa ataca polvo do poder autárquico do PS. Há cinco detidos

Hoje às 09:17

Soam os alarmes na Rússia: produção de petróleo atinge o nível mais baixo dos últimos 16 anos e obriga Moscovo a tomar decisão drástica

Hoje às 12:42

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

Ontem às 19:22

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Ontem às 11:11

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Ontem às 13:38

Português atropelado e espancado até à morte em Espanha

Há 2h e 59min

Exclusivo. Duarte Moral é um dos detidos da megaoperação da PJ ao poder autárquico do PS

Hoje às 10:41

Agora o tempo joga a favor da Ucrânia e em Kiev espera-se por um "ponto de viragem" iminente

Ontem às 21:00

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Ontem às 11:14

PSP interceta sete estrangeiros no aeroporto de Lisboa a tentar sair do país com passaportes falsos

25 mai, 12:25

Drones ucranianos ganham novo poder de destruição: agora são capazes de atingir comboios de combustível russos de uma só vez

Hoje às 13:14

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

14 mai, 08:00