Presidente da República anuncia visita oficial a Cabo Verde em julho

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As datas extatas da viagem ainda não foram divulgadas

O Presidente português, António José Seguro, anunciou esta quinta-feira que vai realizar uma visita oficial a Cabo Verde, em julho, sem especificar datas, numa mensagem enviada para o Encontro Internacional sobre a Crioulidade Atlântica.

“Não poderei estar presente na altura em que se desenrola a iniciativa, mas terei todo o interesse em abordar os resultados, durante a visita oficial a Cabo Verde, já no próximo mês de julho, a convite do Presidente [cabo-verdiano], José Maria Neves”, referiu, no final da mensagem.

António José Seguro esteve pela primeira vez no estrangeiro enquanto Presidente da República entre 19 e 20 de abril, para uma visita oficial a Espanha, cerca de mês e meio após ter tomado posse, em 09 de março.

Seguiu-se uma deslocação a Itália, a 06 e 07 de maio, para intervir nas celebrações do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e encontrar-se com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, em Roma.

O Presidente da República vai ainda deslocar-se ao Luxemburgo entre 06 e 07 de junho, para as comemorações do Dia de Portugal, efetuando uma visita oficial ao Grão-Ducado.

A última vez que um chefe de Estado português esteve em Cabo Verde foi por ocasião das comemorações dos 50 anos da independência, a 05 de julho de 2025, altura em que Marcelo Rebelo de Sousa fez a sua última visita ao arquipélago enquanto Presidente.