Exames nacionais: Seguro exige salvaguarda do princípio da igualdade entre alunos após reunião com Montenegro

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 20min
António José Seguro (LUSA)
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Presidente da República defendeu que as falhas de todo o processo de classificação de exames devem ser assumidas e explicadas

O Presidente da República exigiu esta terça-feira a salvaguarda do princípio da igualdade no acesso ao ensino superior, numa mensagem escrita divulgada depois da reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e antes de viajar para Cabo Verde.

"Na sequência de várias reuniões e contactos mantidos nos últimos dias, e da reunião semanal ocorrida esta manhã com o senhor primeiro-ministro, o Presidente da República reafirma o sentido de exigência que deve pautar todo o processo, com a obrigatória salvaguarda do princípio de igualdade entre todos os alunos e a normalidade e previsibilidade de todo o sistema, em especial no que diz respeito ao concurso de acesso ao ensino superior", afirma António José Seguro.

Nesta mensagem, publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado defende que as falhas ou atrasos devem ser assumidas e explicadas, bem como resolvidas "com a maior celeridade e ponderação".

"Importa igualmente retirar desta situação as devidas lições", continua a mensagem do presidente, que defende ainda a adoção de mecanismos para que não se repitam os problemas, desde logo, na segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário.

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Reafirmando a sua confiança na qualidade das escolas portuguesas e no empenho dos professores, António José Seguro termina a mensagem dirigindo uma "palavra de confiança e de solidariedade a todos os estudantes que aguardam a conclusão deste processo".

"Para muitos jovens e pais que durante anos fizeram sacrifícios para conseguir um futuro melhor para os seus filhos, este é um momento decisivo que tem de ser concluído com justiça, rigor e respeito por todos", culmina.

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