Marques Mendes garante que não fica "amargurado, nem ressentido". Sobre segunda volta: "Tenho a minha opinião pessoal", mas não a vai endossar

Luís Marques Mendes ficou fora do top 3 das presidenciais e assumiu o resultado com “serenidade”, sublinhando que respeita a decisão dos eleitores e que não fará qualquer indicação de voto para a segunda volta. O candidato apoiado pelo PSD reconheceu que os portugueses escolheram outros caminhos e afastou qualquer sentimento de mágoa.

“Uma palavra sobre a segunda volta. Primeiro para felicitar os candidatos que passam ao próximo ato eleitoral de 8 de fevereiro. Segundo para dizer que não vou fazer o endosso dos votos que me foram hoje confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato que é a única posição que tenho aqui hoje, não sou dono dos votos que em mim foram depositados. Cada um dos que votaram em mim decidirá, na altura própria, de acordo com a sua liberdade e com a sua consciência”, sublinhou perante uma sala repleta, que foi interrompendo o candidato com aplausos.

No discurso de derrota, deixou também palavras de agradecimento a todos os que tornaram a candidatura possível, assumindo que, embora a responsabilidade seja sua, o percurso foi feito com o apoio de muitas pessoas em todo o país.

"Esta candidatura só a mim responsabiliza, mas ela só foi possível com a ajuda de muitos ao longo de todo o país. Pessoas do PSD e do CDS. Pessoas independentes e sem partido. Pessoas que se empenharam com profunda convicção e com enorme dedicação este desafio”, afirmou, deixando uma palavra de agradecimento ao mandatário nacional, Rui Moreira, que sempre foi “um exemplo e uma referência”.

No discurso de derrota, o candidato presidencial apoiado pelo PSD deixou uma garantia: não fica amargurado. “Os portugueses escolheram e não me escolheram a mim. Digo esta noite, por isso mesmo, o que disse ao longo de toda a campanha: respeitarei sempre a escolha soberana dos portugueses. Não fico amargurado, não fico ressentido, não guardarei qualquer mágoa ou rancor. Gosto muito do meu país, honrou-me muito servi-lo e honrou-me muito ser candidato a Presidente das República”, afirmou, sob fortes aplausos.

Os resultados deste domingo confirmam um desfecho particularmente negativo para o PSD. De acordo com a sondagem à boca da urna da Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK para a CNN Portugal, Luís Marques Mendes terá obtido entre 9,1% e 12,3% dos votos, o pior resultado de sempre de um candidato apoiado pelos sociais-democratas em eleições presidenciais. É também, segundo estes dados, o pior desempenho histórico do PSD neste tipo de eleições.