O melhor quiz de política | Não há saúde para isto

O mundo está doente e Portugal não se está a sentir muito bem. A política que temos também é o reflexo dessa “malaise” (só para mostrar que também sabemos usar palavras chiques)
Quer começar pelo progressivo desmoronar do SNS ou pelas incidências da campanha presidencial? Infelizmente a escolha da ordenação dos temas não é sua. Mas as respostas ao nosso questionário são.
Dê o seu melhor para identificar quem disse o quê numa semana tão atribulada. É para isso que todos os sábados lhe oferecemos o melhor (e único) quiz de política nacional.