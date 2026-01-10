O melhor quiz de política | Não há saúde para isto

Filipe Santos Costa
Hoje às 10:00
Quiz

O mundo está doente e Portugal não se está a sentir muito bem. A política que temos também é o reflexo dessa “malaise” (só para mostrar que também sabemos usar palavras chiques)

Quer começar pelo progressivo desmoronar do SNS ou pelas incidências da campanha presidencial? Infelizmente a escolha da ordenação dos temas não é sua. Mas as respostas ao nosso questionário são. 

Dê o seu melhor para identificar quem disse o quê numa semana tão atribulada. É para isso que todos os sábados lhe oferecemos o melhor (e único) quiz de política nacional.

Temas: Presidenciais Venezuela Quiz O melhor questionário de política

