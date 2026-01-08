Tracking poll: Seguro lidera entre as mulheres, Ventura entre os homens

Ontem às 21:18

Se recortarmos por género os dados da sondagem diária para as Presidenciais, o mapa da corrida a Belém altera-se significativamente. Há quem suba três lugares

Se a tracking poll da Pitagórica medisse apenas o voto feminino, o mapa da corrida presidencial seria diferente dos resultados gerais (que pode ver AQUI). Entre as eleitoras, António José Seguro assume a liderança do top 5 de candidatos às eleições presidenciais deste mês.

Já Marques Mendes, que tem aparecido constantemente em quinto lugar nas tracking polls, fica em segundo se apenas for contabilizado o voto feminino. O candidato apoiado pelo PSD registou, especialmente na última medição, um salto de 2,1 pontos percentuais (pp) junto deste segmento eleitoral.

E se no total das intenções de voto Gouveia e Melo surge em quarto lugar, no eleitorado feminino o almirante é o terceiro mais votado. O antigo coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19 recolhe 16,8% das intenções de voto entre as mulheres, na última sondagem diária, após uma subida de 0,7 pp. Mas já chegou mesmo a liderar neste indicador quando, em outubro do ano passado, registava 20,9% dos votos do sexo feminino.

Neste segmento, João Cotrim de Figueiredo aparece em quarto lugar. Nos últimos dois dias de tracking poll, o candidato liberal manteve-se nos 14,0%, tendo caído 1,2 pp do seu melhor resultado: na segunda-feira alcançava os 15,2%. Cotrim está longe, no entanto, dos resultados obtidos na sondagem de outubro, onde as intenções de voto das mulheres no antigo líder da IL não passavam dos 4,8%.

A fechar o top 5 exclusivamente feminino surge André Ventura, também com 14,0% das intenções de voto na medição mais recente. O candidato do Chega mantém o mesmo valor da vaga anterior, tendo registado ao longo da série um máximo de 14,0% e um mínimo de 9,4% neste segmento do eleitorado.

Empatado com Cotrim de Figueiredo está André Ventura, que, contabilizando apenas o voto feminino, fica-se pelos 14%, um valor que, ainda assim, marca o seu melhor resultado em sondagens da Pitagórica desde outubro.

Ventura lidera entre os homens

Contabilizando apenas o voto masculino, o tabuleiro inverte-se e é o candidato do Chega que assume a liderança. Na última medição, Ventura recolhe 22,3% das intenções de voto entre os homens, o seu melhor resultado até à data.

Logo a seguir surgem António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo, ambos com 17,8% no voto masculino na última medição. Seguro regista uma descida face ao pico anterior (18,3%), enquanto Cotrim consegue uma ligeira subida de 0,5 pp.

Por sua vez, a candidatura Henrique Gouveia e Melo fixa-se agora nos 14,1% das intenções de voto masculinas. O antigo chefe do Estado-Maior da Armada registou uma ligeira subida desde a última medição (mais 0,7 pp), mas ainda bastante longe dos 23,7% alcançados no barómetro de outubro.

No voto exclusivamente masculino, é Marques Mendes quem aparece no último lugar entre os candidatos no top 5. O antigo líder social-democrata chegou a atingir os 17,4% na sondagem de dezembro, mas, excetuando uma pequena subida na tracking poll de quarta-feira, o apoio masculino à sua candidatura tem descido de forma acentuada.

Ficha Técnica

Durante 3 dias (5, 6 e 7 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1179 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 51,57%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.