Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Há 2h e 54min

No dia em que Ventura ultrapassa pela primeira vez Seguro nas intenções de voto das mulheres, a sondagem diária revela nova descida de Marques Mendes (a quinta seguida) e de Gouveia e Melo. Número de indecisos regressa a valores mínimos

O empate técnico para a liderança continua a ser uma disputa a três, mas, ao nono dia de tracking poll, António José Seguro volta a reforçar o primeiro lugar, atingindo os 23,9% de intenções de voto, uma subida de 1 ponto percentual (pp) que permite ao candidato apoiado pelo PS ganhar algum fôlego para João Cotrim de Figueiredo, que mantém o segundo lugar, mas sofre um recuo de 0,3 pp para os 20,8%. Já André Ventura, que regista o seu primeiro aumento em seis dias, cresce 0,8 pp e tem agora 20,5%, ficando taco a taco com o antigo líder da Iniciativa Liberal.

Em quarto lugar, Henrique Gouveia e Melo mantém-se fora do empate técnico pela liderança e regista uma nova descida nas intenções de voto. Em relação à última sondagem diária, perde 1,1 pp, sendo o candidato com a maior quebra nas últimas 24 horas. A situação agrava-se ainda por outro motivo: o antigo líder da task-force contra a covid-19 deixa também de integrar o empate técnico pela liderança sem distribuição de indecisos, já que o seu limite máximo (16,1%) fica aquém do valor mínimo de Seguro (17,7%).

Apesar disso, o almirante mantém-se na corrida pelo acesso à segunda volta, em situação de empate técnico com Cotrim de Figueiredo. O mesmo não se pode dizer de Marques Mendes. Há cinco dias consecutivos em queda, o candidato apoiado pelo PSD atinge esta terça-feira um novo mínimo, com 11,6% - o valor mais baixo desde outubro de 2025. Um resultado que o afasta mesmo do empate técnico pela segunda volta: no melhor cenário, chega aos 15,9%, ainda assim longe do mínimo de Cotrim (17,5%).

Fora das cinco maiores candidaturas, os dados da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF indicam um dia positivo com aumentos praticamente em toda a linha: Catarina Martins mantém o sexto lugar com 2,5% (mais 0,1 pp), seguida de António Filipe, com 1,4% (mais 0,3 pp) e de Jorge Pinto (1,3%, mais 0,2 pp). Só o músico Manuel João Vieira regista uma ligeira queda, de 0,1 pp, e está agora nos 1,0%.

Também o número de indecisos voltou a descer e está agora nos 10,4%, registando-se o valor mais baixo desde as medições de outubro.

Ventura ultrapassa Seguro no voto feminino

Estas indicações de voto refletem os últimos três dias e já contemplam, ainda que parcialmente, as polémicas declarações de Cotrim de Figueiredo durante a manhã de ontem. O candidato liberal assumiu, na altura, que não rejeitava vir a apoiar Ventura (ou qualquer outro dos candidatos) numa segunda volta - declaração que, já mais tarde, veio a lamentar: "Foi um momento bastante infeliz da minha parte. Assumo falta de clareza".

A tracking poll desta terça-feira dá ainda conta de uma alteração relevante no eleitorado feminino. Pela primeira vez desde o início da sondagem diária, André Ventura ultrapassa António José Seguro nas intenções de voto entre as mulheres. O candidato do Chega surge agora com 18%, ligeiramente acima do candidato apoiado pelo PS, que recua para 17,8%, invertendo uma tendência que até aqui favorecia Seguro neste segmento.

De resto, o mapa por segmentos mantém-se de alguma forma estável. Entre os homens, António José Seguro continua a liderar com folga, reforçando mesmo a vantagem ao subir para 24,6%. Nos eleitores mais velhos (55 anos ou mais), o candidato apoiado pelo PS consolida também o primeiro lugar, com 28,6%. Os dados indicam também que esta faixa etária continua a ser o ponto fraco de Cotrim de Figueiredo (10,9%, o pior resultado no segmento).

Entre os mais jovens (18–34 anos), o candidato liberal mantém-se claramente à frente da concorrência, com 27,3% das intenções de voto, sendo que aqui André Ventura surge como o segundo mais votado entre os jovens. No segmento intermédio (35–54 anos), o cenário é mais equilibrado, mas continua a favorecer André Ventura, que lidera com 22,2%, à frente de Cotrim de Figueiredo (21,4%) e de António José Seguro (13,9%).

No campo da dinâmica de vitória - que candidato os inquiridos indicam como o mais provável de vencer -, a corrida continua bastante renhida. Depois de Seguro obter alguma vantagem, este indicador coloca agora o candidato apoiado pelo PS e o líder do Chega em valores equivalentes: cada um com 24%.

Luís Marques Mendes, que chegou a liderar neste indicador, continua numa trajetória descendente, caindo para 16%, o valor mais baixo desde o início do tracking poll. Logo atrás surge Gouveia e Melo, com 13% e Cotrim de Figueiredo com 9%.

Ficha técnica

Durante 3 dias (10, 11 e 12 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos.

Foram realizadas 1246 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,80%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.