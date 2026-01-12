Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Dados da sondagem diária mostram que almirante Gouveia e Melo fica de fora do empate técnico para a liderança, que agora se disputa só a três. Seguro é agora o favorito a vencer as eleições. Manuel João Vieira, Jorge Pinto e António Filipe estão empatados

Pela primeira vez desde o início da tracking Poll, Henrique Gouveia e Melo deixa de estar em empate técnico para a liderança nas intenções de voto das eleições presidenciais. Após distribuição de indecisos, a candidatura do almirante cai 0,7 pontos percentuais (pp) e, apesar de se manter em quarto lugar, fica afastado dos valores mínimos registados por António José Seguro (19,5%), que continua a liderar o pelotão da frente com 22,9% das intenções de voto.

Há agora, pela primeira vez, dois candidatos que ficam de fora do empate técnico para a liderança das intenções de voto. Ou seja, o valor máximo de cada um deles não é suficiente para chegar ao valor mínimo de António José Seguro. Gouveia e Melo chega, no máximo, aos 19,3%, enquanto Marques Mendes, que mantém o quinto lugar, não ultrapassa os 16,8%.

Porém, há duas grandes diferenças entre as situações do candidato apoiado pelo PSD e do anterior líder da task-force de vacinação contra a covid-19.

Primeiro, os valores máximos que Gouveia e Melo atinge, com distribuição de indecisos, chegam para superar os valores mínimos de João Cotrim de Figueiredo (17,8%), que continua em segundo lugar com 21,1% das intenções de voto. Ou seja, mantém-se em empate técnico para chegar a uma segunda volta, ao contrário do que acontece com Marques Mendes que, no intervalo máximo, não vai além dos 16,8%.

Em segundo lugar, a candidatura do almirante continua em empate técnico para a liderança se considerarmos as intenções de voto sem distribuição de indecisos. Nesta métrica, o almirante, que está posicionado nos 14,2%, regista um intervalo máximo na ordem dos 17% - o que supera o mínimo das intenções de voto de Seguro neste campo (16,8%).

Já no caso de Marques Mendes, os intervalos máximos das intenções de voto sem distribuição de indecisos não chegam para passar os mínimos de Seguro. O antigo líder social-democrata atinge, na melhor das hipóteses, os 14,9% - um valor que o coloca também abaixo dos mínimos de João Cotrim de Figueiredo (15,3%), ficando também nesta métrica fora de uma segunda volta.

Veja aqui os máximos e mínimos de cada candidato, após distribuição de indecisos:

Manuel João Vieira, Jorge Pinto e António Filipe empatados

No top 3 de candidatos à liderança nas eleições presidenciais, segundo a sondagem diária da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, António José Seguro reforça o primeiro lugar no ranking com uma subida de 1,5 pp, após distribuição de indecisos. No restante pódio os valores não se alteraram face àquilo que foi registado na tracking poll de domingo: Cotrim de Figueiredo mantém a segunda posição com 21,1% das intenções de voto e André Ventura estabiliza como a terceira candidatura com maior adesão: 19,7%.

A candidatura de Seguro foi, aliás, a única entre os cinco candidatos mais bem posicionados a registar uma subida, enquanto todas as restantes se mantiveram estáveis ou recuaram.

Fora deste top 5, Catarina Martins recuou 0,2 pp, mas manteve-se no sexto lugar, com 2,4%. Já António Filipe caiu 0,9 pp e tem agora 1,1% das intenções de voto, estando em empate com Jorge Pinto, que registou uma subida de 0,2 pp, e com Manuel João Vieira, que sobe 0,4 pp.

O número de indecisos volta a fixar-se nos 11,2% - o mesmo valor de domingo.

Seguro ultrapassa Ventura e Mendes na dinâmica de vitória

Há ainda outra novidade. Na dinâmica de vitória - quem os portugueses acreditam que vai ganhar a eleição, independentemente da sua intenção de voto -, António José Seguro aparece pela primeira vez à frente dos restantes candidatos, ultrapassando André Ventura, que tinha vindo a liderar esta métrica no domingo.

Marques Mendes, que entre 5 e 10 de janeiro, se manteve sempre como o nome mais escolhido como provável a vencer o escrutínio, caiu 2 pp para os 18%. O candidato do Chega estabilizou nos 22% e Seguro alcançou os 23%, mais 3 pp do que no domingo. Já Gouveia e Melo caiu 1 pp para os 15% e Cotrim de Figueiredo alcançou os 9%, mais 1 pp do que a última sondagem diária.

Ficha técnica

Durante 3 dias (9, 10 e 11 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1233 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 49,31%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.