Tracking poll, dia 6: Seguro de novo à frente, Cotrim sobe a segundo, Ventura no pódio

Pedro Santos Guerreiro | Henrique Magalhães Claudino
Há 1h e 35min

Sondagem diária volta a rodar o top três do empate técnico a cinco. Cotrim de Figueiredo continua a galgar posições e entra pela primeira vez na dupla que lidera para a passagem a uma segunda volta

O empate técnico a cinco permanece ao fim de seis dias de publicação da tracking poll realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. Mas o cimo voltou a mudar. António José Seguro volta a liderar esta sondagem, agora com 20,8% após distribuição de indecisos, mas a grande novidade do dia é a subida de João Cotrim de Figueiredo ao segundo lugar, com 20,1%. André Ventura segue de muito perto, no terceiro lugar, com 19,8%. Em quarto e quinto mantêm-se, respetivamente, Henrique Gouveia e Melo (agora com 17,4%) e Luís Marques Mendes (com 15,7%). 

Desde que a tracking poll começou a ser publicada, na segunda-feira, Cotrim teve o melhor desempenho, subindo 2,1 pontos percentuais nestes seis dias. Logo depois, Seguro subiu 1,5 pontos percentuais e Ventura subiu 0,9 pontos percentuais. Já Marques Mendes tem estado estável, subindo apenas 0,3 pontos percentuais, e Gouveia e Melo caiu 1,8 pontos percentuais nestes seis dias.

 

 

Já o nível de indecisos tem vindo a revelar uma tendência de descida: neste momento, há 11,4% de indecisos.

 

 

Eis porque o empate a cinco permanece

Com uma margem de erro máxima de 4,06%, o valor mínimo do candidato mais votado (Seguro, com 17,5% após distribuição de indecisos) continua a ser inferior ao valor máximo do candidato menos votado dos cinco (Mendes, com 18,7%). Daí que o empate técnico permaneça, o que pode ser confirmado na seguinte tabela:

   

Cotrim com mais favorecidos, Ventura com mais desfavorecidos

Olhando para a composição dos eleitores, verifica-se que António José Seguro é equilibrado entre eleitores masculinos (18,3% antes de distribuição de indecisos) e femininos (18%), ao passo que tanto Cotrim de Figueiredo (20,9% entre os eleitores masculinos, 14,5% entre os femininos) quanto André Ventura (18,8% entre os eleitores masculinos e 15,9% entre os femininos) são mais fortes no eleitorado masculino. Inversamente, são mais fortes entre o eleitorado feminino Henrique Gouveia e Melo (14,4% entre homens, 15,9% entre mulheres) e Marques Mendes (11,8% entre homens e 15,4% entre mulheres).

Já por idades, António José Seguro tem o eleitorado mais envelhecido, enquanto Ventura e Cotrim são mais fortes entre os mais jovens.

Já nas classes sociais, Cotrim de Figueiredo tem uma forte penetração na Classe A/B (25,8%) e uma fraca penetração na Classe C2/D (8,2%), proporção que se inverte no caso de André Ventura, que é mais forte nas classes mais desfavorecidas (com 20,1% na classe C2/D) e mais fraco nas mais favorecidas (com 12,8% na Classe A/B).

Seguro ganha dinâmica, Mendes perde mas ainda lidera

Marques Mendes e André Ventura são ainda os dois candidatos com mais dinâmica de vitória, isto é, aqueles que - independentemente da intenção de voto de cada eleitor - os portugueses dão como favoritos para passar a uma segunda volta. Ainda assim, Marques Mendes lidera o ranking com 25%, quando no início da publicação da tracking poll tinha 32%. Já António José Seguro subiu bastante nos últimos dias, de 11% para 17%, mas está em terceiro juntamente com Gouveia e Melo.

Apesar da forte subida de Cotrim nas intenções de voto, o candidato ainda é dado como favorito por um número relativamente reduzido, 7%.

 

 

Ficha técnica

Durante 3 dias (7, 8 e 9 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1201 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,62%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online

Temas: Presidenciais Sondagem Tracking poll Sondagens Tracking Poll 2026

Política

02:33

Vera e Lourenço só vão poder votar se houver segunda volta. E a culpa é do dia em que nasceram

Há 2 min

Tracking poll, dia 6: Seguro de novo à frente, Cotrim sobe a segundo, Ventura no pódio

Há 1h e 35min

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

Há 3h e 57min

Ministério da Educação explica que orientação sobre sumários visa garantir "dados fiáveis"

Hoje às 14:50
Mais Política

Mais Lidas

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Aprovado projeto de lei do PS que clarifica quais os veículos isentos de portagens em várias vias

Ontem às 15:10

Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

Hoje às 17:41

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Ministério quer validar salários dos professores com preenchimento de sumários. Sindicatos e diretores pedem explicações sobre “esta tontice”

Ontem às 19:03

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

Há 3h e 57min

Tracking poll, dia 6: Seguro de novo à frente, Cotrim sobe a segundo, Ventura no pódio

Há 1h e 35min

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

Hoje às 16:00