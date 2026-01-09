Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Henrique Magalhães Claudino | Pedro Santos Guerreiro
Ontem às 18:56

Antigo líder da Iniciativa Liberal é o candidato com maior aumento nas intenções de voto. Ventura mantém-se à frente de Seguro, que volta a cair. Marques Mendes continua a recuperar terreno

André Ventura mantém-se na liderança do top 5 de candidatos com aspirações à segunda volta, mas a batalha pelo segundo lugar está a ficar cada vez mais renhida. Segundo os últimos dados da tracking poll, e com distribuição de indecisos, a candidatura do líder do Chega estabilizou nas 20,5% intenções de voto, confirmando a ultrapassagem a António José Seguro, que recua para os 19,7%, menos 0,4 pontos percentuais (pp) do que o registado na véspera. 

Já Cotrim de Figueiredo, que teve o melhor crescimento entre todos os candidatos, passa pela primeira vez a barreira dos 19%, ficando a uma distância de 0,5 pp do segundo lugar. Com uma margem de erro de ±4,06%, o empate técnico não cede e continua tudo em aberto, segundo mostra a sondagem diária feita pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF.

No quarto lugar, Henrique Gouveia e Melo sofre uma queda nas intenções de voto, recuando 0,6 pp para os 17,2%. Inversamente, Marques Mendes volta a subir - ainda que de forma mais ligeira do que na véspera - e aproxima-se do almirante, fixando-se agora nos 16,8%. Além disso, a distância entre o quinto lugar e o primeiro (3,7 pp) é agora menor do que era no início da tracking poll (3,9 pp).

Sem distribuição de indecisos, os dados mostram que a candidatura de Cotrim de Figueiredo é a única que apresenta alguma subida (mais 0,7 pp). Todos os outros candidatos caem ou mantêm os resultados de quinta-feira, sendo que Gouveia e Melo é aquele que regista a pior descida (menos 0,8 pp). 

No “segundo” grupo - aqueles que, para já, não têm hipóteses de chegar à segunda volta -, as variações são muito marginais (todos exceto Catarina Martins descem 0,1 pp) e não há alterações à hierarquia: a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda mantém-se à frente de António Filipe, enquanto Jorge Pinto e Manuel João Vieira continuam confinados a valores inferiores a 1% (0,3% e 0,7%, respetivamente). 

Depois de registar uma descida consistente nas últimas sondagens, o número de indecisos sobe 1,5 pp e está agora nos 12,5%.

Ventura lidera nos homens, Seguro nos mais velhos e Cotrim nos mais jovens

Os dados da sondagem desta sexta-feira, que refletem a própria tracking poll e o avançar da campanha, sugerem que a estabilidade de Ventura na frente do pelotão assenta na consolidação do apoio entre os segmentos onde já tinha vindo a crescer. O candidato do Chega lidera no eleitorado masculino (20,2%) e entre as classes médias e mais baixas.

Por outro lado, os dados da tracking poll mostram que a candidatura de Seguro está mais dependente do eleitorado envelhecido. O antigo líder socialista é o candidato mais bem classificado entre os eleitores com 55 ou mais anos (23,4%), onde mantém uma vantagem sobre todos os adversários, e continua também a ser aquele que recolhe mais intenções de voto no eleitorado feminino (17,5%). Em sentido inverso, Seguro surge como o pior classificado entre os mais jovens (18-34 anos), com apenas 8,8%, um recuo de 2 pp, que ajuda a explicar a perda de terreno para Cotrim de Figueiredo.

Já Cotrim de Figueiredo mantém-se à frente nas preferências dos mais jovens, com 24,7%, mas também nos eleitores entre os 35 e os 55 anos (25,2%). Valores que contrastam com os apoios dos mais velhos à candidatura do antigo líder da Iniciativa Liberal, que não só é aquele com menos adesão de eleitores com idades acima dos 55 anos (5,4%), como piorou neste indicador face aos dados da véspera (menos 1,2 pp). 

Já o perfil das intenções de voto na candidatura de Henrique Gouveia e Melo mantém um certo equilíbrio do ponto de vista etário, mas sem liderar em nenhum segmento. Entre os mais jovens, fixa-se nos 10,8%, ficando apenas à frente de Seguro, enquanto nos eleitores com 55 ou mais anos alcança 16,9%, atrás de Seguro e de Marques Mendes.

Também Luís Marques Mendes apresenta um perfil de apoios mais envelhecido. O candidato apoiado pelo PSD é o segundo mais bem classificado entre os eleitores com 55 ou mais anos (20,9%), ficando apenas atrás de Seguro, mas surge como o pior classificado no grupo dos 35 aos 54 anos, com 8,3%. Também não tem conseguido romper entre os mais jovens, nunca chegando a atingir os 12% nas últimas sondagens diárias.

Na perceção de quem passará à segunda volta - aquilo a que a Pitagórica se refere como dinâmica de vitória -, Luís Marques Mendes continua a ser o nome mais referido, embora recue 2 pp para os 28%. André Ventura mantém-se em segundo lugar neste indicador, com 23%. Já Seguro sobe 1 pp para os 13%, enquanto Gouveia e Melo (16%) e Cotrim de Figueiredo (6%) permanecem praticamente estáveis.

Ficha técnica

Durante 3 dias (6, 7 e 8 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1204 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,50%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online

Temas: Presidenciais Sondagem Sondagens Últimas sondagens Tracking poll

