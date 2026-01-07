Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

A sondagem diária indica que António José Seguro reforça a liderança na corrida a Belém, mas o top 5 de candidatos mantém-se em situação de empate técnico. Portugueses continuam a achar que Marques Mendes, que está em quinto lugar nas intenções de voto, é o mais provável a chegar a uma segunda volta

Três ultrapassagens, um reforço na liderança e uma nova redução dos indecisos. Ao terceiro dia da tracking poll feita pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, mantém-se o empate técnico entre os cinco candidatos na frente da corrida para substituir Marcelo em Belém, mas há diferenças no top 3: pela primeira vez, Cotrim de Figueiredo isola-se no terceiro lugar, ultrapassando Henrique Gouveia e Melo.

Segundo os dados desta quarta-feira, com distribuição de indecisos, António José Seguro consegue aumentar as intenções de voto em 0,3 pontos percentuais (pp). O candidato apoiado pelo PS chega agora aos 21%, tendo a subida mais expressiva acontecido no eleitorado masculino, onde passou de 17,3% para 18,3%. Inversamente, Seguro caiu nas intenções de voto no centro do país: passou de 19,4% para 18,4%.

André Ventura volta a aparecer em segundo lugar. O líder do Chega está com 19,6%: cresceu 1,2 pp e consegue encurtar a distância para Seguro - estava a 2,3 pp do candidato apoiado pelo PS e agora está a 1,4 pp.

Esta é a primeira sondagem a refletir, ainda que parcialmente, o impacto da própria tracking poll, tanto na campanha eleitoral como na opinião dos inquiridos: um terço das entrevistas foi feita no dia seguinte à publicação dos primeiros resultados.

Nesta sondagem, Ventura beneficia também de uma subida de 5 pp junto dos eleitores do Centro (tem 19,9%) e de 3,6 pp junto do eleitorado mais jovem (20,6%). No entanto, o candidato registou o pior valor junto das classes mais baixas desde outubro: uma queda dos 20% para os 18,9%.

Mesmo caindo 0,3 pp face aos números da última tracking poll, Cotrim de Figueiredo fixa-se agora nos 18%, o que lhe dá uma ligeira vantagem face a Henrique Gouveia e Melo, que regista a maior descida nas intenções de votos deste novo estudo de opinião. O almirante tem agora 17,2% - menos 1,2 pp que na terça-feira.

Entre os dois candidatos, Gouveia e Melo teve uma grande descida nas intenções de voto vindas de eleitores na região Centro (passou de 17,9% para 14%) e uma ligeira subida no segmento mais jovem dos inquiridos nesta sondagem (subiu de 9,3% para 10,3%).

Já a descida mais expressiva da candidatura de Cotrim de Figueiredo foi registada junto do eleitorado de classe média, onde caiu 1,6 pp para os 11,8%. Porém, onde Gouveia e Melo registou a sua maior queda foi também o alvo que potenciou a maior subida de Cotrim: no eleitorado do Centro do país, o antigo líder da Iniciativa Liberal cresce 1,3 pp para os 14% - o valor mais alto desde outubro do ano passado.

Já Marques Mendes regista a segunda maior subida desta tracking poll (0,9 pp), colocando-se agora nos 16%. É o seu valor mais alto desde o início das medições da Pitagórica, mas o candidato apoiado pelo PSD mantém-se no quinto lugar a 1,2 pp do quarto, Gouveia e Melo. Mendes cresceu em dez dos doze segmentos analisados, tendo a sua maior subida junto do eleitorado de classe mais alta - subiu 2,1 pp para os 12,5%.

Como nos três dias anteriores, entre o top 5 de candidatos continua a existir empate técnico, uma vez que a margem de erro está fixada nos 4,06%. O número de indecisos também voltou a cair para os 11,9% (menos 0,3 pp do que na terça-feira).

Catarina Martins ultrapassa António Filipe, Vieira à frente de Jorge Pinto

No grupo que está de fora de uma possível segunda volta, só Catarina Martins registou uma evolução positiva. A eurodeputada e antiga coordenadora do Bloco de Esquerda tem agora 3,3% das intenções de voto, ultrapassando António Filipe, do PCP, que caiu para os 2,7%. Também a candidatura do músico Manuel João Vieira (1,0%) passou a de Jorge Pinto, do Livre, que acabou por cair 0,6 pp e se fixa nos 0,7%.

Ainda que, no campo das intenções de voto, seja António Seguro quem lidera, a verdade é que, para a maioria dos inquiridos pela Pitagórica (33%), é Marques Mendes que é apontado como o nome mais provável para se conseguir qualificar para uma segunda volta. Ventura também é apontado por 22% dos eleitores como sendo o mais provável de vir a disputar uma segunda volta.

Neste campo, Gouveia e Melo (16%) é visto como o terceiro candidato com maior probabilidade de chegar a uma segunda volta, Seguro (11%) está em quarto neste ranking e João Cotrim Figueiredo (5%) em quinto.

Inversamente, Cotrim de Figueiredo continua a ser o candidato que mais portugueses consideram ter tido a melhor prestação mediática nos dias em análise (16%). Marques Mendes assume, nesta medida, o segundo lugar (15%) e Seguro o terceiro (14%). Gouveia e Melo continua a ser aquele em que menos inquiridos dizem ter tido a melhor prestação (8%), menos do que Ventura (10%).

Ficha Técnica

Durante 3 dias (4, 5 e 6 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1227 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 49,55%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.