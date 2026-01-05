CNN Portugal e TVI lançam tracking poll para as Presidenciais: não perca, todos os dias

5 jan, 18:02

Saiba, dia a dia, as tendências em torno dos candidatos na campanha eleitoral das eleições Presidenciais. Primeiro resultado será publicado esta noite

A CNN Portugal e a TVI voltam a lançar uma tracking poll para medir as intenções de voto dos portugueses, todos os dias, até às Eleições Presidenciais do dia 18 de janeiro. Os primeiros dados surgem já esta segunda-feira à noite e serão atualizados todos os dias.

Realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, esta tracking poll permite acompanhar a evolução do sentido de voto nos candidatos presidenciais e identificar os principais temas que estão a provocar mudanças — ou a consolidar posições — ao longo da campanha.

Além disso, os resultados vão permitir observar tendências de aproximação ou afastamento entre candidatos e perceber como estas se refletem em diferentes segmentos do eleitorado decisivos para alcançar Belém.

Todos os dias poderá acompanhar, neste site ou na antena da CNN e no Jornal Nacional da TVI, o resultado mais atualizado da tracking poll.

A tracking poll é atualizada diariamente com renovação mínima de 200 entrevistas: saem as mais antigas e entram as mais recentes. Este modelo garante que os resultados se mantêm sempre representativos da população portuguesa em termos de idade, género e distrito, permitindo acompanhar tendências com rigor ao longo do tempo.

Para os resultados que serão conhecidos esta segunda-feira, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

Leia mais aqui o que é, como é feita e para que serve a Tracking Poll.