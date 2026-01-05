CNN Portugal e TVI lançam tracking poll para as Presidenciais: não perca, todos os dias

CNN Portugal , HCL
5 jan, 18:02
Mosaico Painel debates candidatos presidenciais a oito André Ventura António Filipe António José Seguro Catarina Martins Gouveia e Melo Cotrim Figueiredo Marques Mendes

Saiba, dia a dia, as tendências em torno dos candidatos na campanha eleitoral das eleições Presidenciais. Primeiro resultado será publicado esta noite

A CNN Portugal e a TVI voltam a lançar uma tracking poll para medir as intenções de voto dos portugueses, todos os dias, até às Eleições Presidenciais do dia 18 de janeiro. Os primeiros dados surgem já esta segunda-feira à noite e serão atualizados todos os dias. 

Realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, esta tracking poll permite acompanhar a evolução do sentido de voto nos candidatos presidenciais e identificar os principais temas que estão a provocar mudanças — ou a consolidar posições — ao longo da campanha.

Além disso, os resultados vão permitir observar tendências de aproximação ou afastamento entre candidatos e perceber como estas se refletem em diferentes segmentos do eleitorado decisivos para alcançar Belém.

Todos os dias poderá acompanhar, neste site ou na antena da CNN e no Jornal Nacional da TVI, o resultado mais atualizado da tracking poll.

A tracking poll é atualizada diariamente com renovação mínima de 200 entrevistas: saem as mais antigas e entram as mais recentes. Este modelo garante que os resultados se mantêm sempre representativos da população portuguesa em termos de idade, género e distrito, permitindo acompanhar tendências com rigor ao longo do tempo.

Para os resultados que serão conhecidos esta segunda-feira, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

Leia mais aqui o que é, como é feita e para que serve a Tracking Poll.

 

Temas: Presidenciais Sondagem Sondagens Últimas sondagens Tracking Poll

Política

Presidenciais 2026 AO MINUTO | Quinto dia de campanha com os candidatos divididos pelo país

Hoje às 06:07
02:07

Rui Rio e Manuel Pizarro formam bloco central de apoio a Gouveia e Melo em campanha no Porto

Ontem às 22:46
01:57

Cotrim de Figueiredo foi a Pedrógão Grande dizer que quer ser conhecido como o presidente "que ajudou a resolver problemas"

Ontem às 22:45
02:17

Marques Mendes desvaloriza queda nas intenções de voto e diz que "as sondagens também falham"

Ontem às 22:44
Mais Política

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00