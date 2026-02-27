Presidenciais: Seguro eleito com 66,84% dos votos expressos

Agência Lusa , AM
Há 45 min
António José Seguro. EPA/LUSA

CNE fez publicar na quinta-feira em Diário da República o mapa oficial com o resultado do segundo sufrágio

António José Seguro foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com 66,84% dos votos expressos, segundo o mapa oficial publicado em Diário da República.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) fez publicar na quinta-feira em Diário da República o mapa oficial com o resultado do segundo sufrágio, cujos valores são os que constam da ata da assembleia de apuramento geral.

De acordo com o mapa oficial, António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, venceu com 3.502.613 votos, 66,84% do total de votos expressos, enquanto André Ventura, presidente do Chega, teve 1.737.950 votos, 33,16%.

Houve 177.072 votos em branco, 3,21% do total, e 98.342 votos nulos, 1,78%.

Num universo de 11.025.823 de eleitores inscritos, houve 5.515.977 votantes, o que corresponde a uma abstenção de 49,97%.

Os votos validamente expressos – excluindo nulos e brancos – foram 5.240.563, 95,01% do total.

Nos termos da Constituição, António José Seguro, o sexto Presidente da República eleito em democracia, vai tomar posse perante a Assembleia da República em 09 de março, último dia de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

Temas: Presidenciais António José Seguro

