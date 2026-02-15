Seguro vence nos três concelhos que repetiram as eleições

Há 1h e 24min

Contadas todas as freguesias e secções, António José Seguro obteve 3.505.846 votos, correspondente a 66,83 %. André Ventura foi a escolha de 1.739.745 eleitores, o que equivale a 33,17 %

António José Seguro vence a segunda volta das presidenciais em Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, os três concelhos que adiaram as eleições uma semana devido ao mau tempo, segundo os resultados provisórios.

Em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, Seguro recolheu 79,15%, Ventura 20,85% e a abstenção de 71,23% foi superior à média nacional (50%), segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna – Administração Eleitoral.

Em Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, o futuro presidente ganhou com 72,6% dos votos, contra 27,3% de Ventura, registando-se uma abstenção de 59,8%, também acima da média.

Já na Golegã, no distrito da Golegã, António José Seguro ganhou com 69,07% e André Ventura teve 30,93%. A abstenção cifrou-se em 66,78%.

Além destes três concelhos sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, numa freguesia de Salvaterra de Magos e noutra de Leiria, segundo da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Através de um publicação no Instagram, António José Seguro "saudou" todos os eleitores que se deslocaram às urnas este domingo. "A democracia vive da participação de todos nós", referiu, acrescentando que "cada voto é uma afirmação de liberdade, de responsabilidade e de esperança no futuro".

"Quero também agradecer, de forma muito especial, a todos os que tornaram possível a realização deste sufrágio, aos membros das mesas de voto, aos funcionários, às forças de segurança e a todos os que, com sentido de dever e serviço público, garantiram que este dia decorresse com normalidade, transparência e respeito", pode ler-se.

Seguro lembrou ainda que "a democracia constrói-se todos os dias" e que, este domingo, "mais uma vez, esteve viva".

"Obrigado a todos. Desejo um regresso à vida normal o mais rápido possível", despede-se o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no cargo de Presidente da república.