Frente a Frente entre António José Seguro e André Ventura é já para a semana - e será o único

CNN Portugal
Há 1h e 8min
António José Seguro e André Ventura (Rui Valido)

Debate que antecede a segunda volta das presidenciais vai ser transmitido em simultâneo na TVI, SIC e RTP

O frente a frente entre António José Seguro e André Ventura tem lugar na próxima terça feira, dia 27, às 20:30 horas.

Este debate, que antecede a segunda volta das presidenciais, vai ser transmitido em simultâneo na TVI, SIC e RTP e terá a duração de 75 minutos.

As televisões (de sinal aberto) apresentaram uma proposta aos candidatos para a realização de dois debates, mas a candidatura de António José Seguro só mostrou disponibilidade para um.

André Ventura e António José Seguro foram os protagonistas do primeiro de 28 debates na primeira volta das presidenciais, um confronto que foi transmitido pela TVI e que pode recordar aqui. Também pode recordar quem venceu o debate, na análise dos comentadores da CNN Portugal.

Agora, 71 dias depois, será o debate decisivo na corrida a Belém, marcada para 8 de fevereiro. Um deles vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa no cargo.

Temas: Presidenciais 2026 Segunda volta presidenciais Eleição Presidente da República Presidente da República António José Seguro presidenciais

