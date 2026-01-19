Ventura vale mais do que o Chega e Cotrim do que a IL? Gouveia e Melo, se estivéssemos em 2021, ficaria em 2.º? A esquerda cresce em candidatos mas decresce em votos? As respostas estão aqui

Há 28 min

Estes são alguns dos cenários que conseguimos concluir no Comparómetro, uma ferramenta da CNN Portugal nestas eleições que pode também usar. Mas há mais

Com os votos em Portugal contados (esta análise exclui 12 consulados pro fechar pelas 00:30), já é possível, utilizando o Comparómetro da CNN Portugal, perceber quanto valeram os candidatos nesta primeira volta das presidenciais por comparação com os próprios partidos (em presidenciais anteriores, em 2021, mas igualmente em legislativas e autárquicas, de 2025).

Por exemplo, e olhando ao vencedor, António José Seguro, que conseguiu 31,14% e 1.752.325 votos, é possível perceber que vale desde logo um milhão de votos (concretamente: 1.210.759) a mais do que a candidata socialista em 2021, Ana Gomes. E se olharmos às legislativas de 2025, por exemplo, nas quais o Partido Socialista ficou em terceiro lugar (em número de deputados eleitos) e atrás do Chega, podemos verificar que Seguro vale mais do que o partido que o apoiou: concretamente, mais 310.131 votos.

Se virarmos a ampulheta à direita, e à direita AD, que apoiou o quinto classificado destas presidenciais, Marques Mendes, verificamos que os votos do antigo ministro social-democrata e comentador televisivo, 636.968 (o equivalente a 11,31%) são menos, bem menos que os da AD nas legislativas que venceu em 2025: 2.008.437, uma diferença (abissal) de mais de um milhão de votos. Bem contados, 1.371.469 votos. A comparação com Marcelo Rebelo de Sousa, eleito - reeleito - em 2021 é igualmente uma derrocada para Marques Mendes sem precedentes: soma menos 1.897.777 votos do que Marcelo, agora de saída.

Uma curiosidade que encontrámos: Henrique Gouveia e Melo, que durante um período largo foi tido quase como "vencedor antecipado" das presidenciais, acabou em quarto nestas eleições, com 694.676 votos. Se recuarmos a 2021, o almirante alcança uma votação maior do que a de Ana Gomevs, candidata socialista que terminou em segundo contra Marcelo e que teve nas urnas 541.556 votos.

Não saindo da esquerda, mas falando da esquerda à esquerda do PS: nas presidenciais de 2026, Catarina Martins, pelo Bloco, António Filipe, pelo PCP, e Jorge Pinto, pelo Livre, conseguiram somados 4,39% dos votos. E, contados os boletins, conseguiram - novamente somados - 247.104 votos. Ora, em 2021, não havia o Livre, mas João Ferreira (PCP) e Marisa Matias (BE) conseguiram 8,27% votos e conseguiram que 345.259 eleitores votassem à esquerda do PS.

Falemos agora de André Ventura, que todas as sondagens e a tracking poll da CNN Portugal colocavam como favorito a passar à segunda volta — e passou mesmo. Neste 2026, Ventura conseguiu 23,47% dos votos e 1.321.676 eleitores. Se recuarmos a 2021, quando terminou em terceiro, atrás do vencedor Marcelo e da socialista Ana Gomes, Ventura conseguiu menos 11,57 pontos e menos 824.903 votos do que agora. Ou seja, Ventura cresceu bastante este ano. Ora, Ventura, nesta primeira volta, conseguiu, já vimos, 1.321.676 votos. Nas autárquicas, o Chega teve 653.941 votos. Podemos dizer que Ventura vale 667.735 votos a mais do que o Chega? Valeu mais nas autárquicas, sim, mas valeu menos nas legislativas, quando o Chega alcançou 1.437.881 votos. É por pouco, mas é menos.

A terminar, importará observar quanto valeu Cotrim de Figueiredo nestas presidenciais de 2026: terceiro lugar, 15,99% e 900.902 votos. Nas presidenciais de 2021, Tiago Mayan Gonçalves, entretanto caído em desgraça (e expulso do partido) por causa da história de falsificação de assinaturas, conseguiu 3,22% e 134.484 votos. Já nas últimas legislativas, em que o candidato a primeiro-ministro pela IL era Rui Rocha, os liberais conseguiram 5,36% e 338.664 votos. Ou seja, Cotrim conseguiu mais votos nas presidenciais de 2026 do que a Iniciativa Liberal conseguiu, somadas as eleições, na presidenciais de 2021 e nas legislativas de 2025. Na verdade, Cotrim vale mais 427.754 votos. Mas acabou em terceiro.