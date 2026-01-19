Pedro Duarte: "Voto Seguro, para mim é algo inequívoco". Júdice: "Voto em Seguro sem qualquer preocupação". Poiares Maduro: "Não tenho problemas em dizer que voto Seguro"

Há 14 min

Ao contrário dos candidatos Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes, e do próprio primeiro-ministro, há já diversas figuras à direita a anunciar que votam no candidato do PS

Os candidatos presidenciais à direita, Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes, bem como os líderes partidários da Iniciativa Liberal e do PSD, Mariana Leitão e Luís Montenegro, não anunciaram apoio a qualquer candidato presidencial que dispute a segunda volta - nem António José Seguro nem André Ventura. Mesmo o quarto candidato mais votado, Gouveia e Melo, com mais de 600 mil votos, não anuncia o seu apoio, mas promete um posicionamento “mais tarde”. “Vou reservar isso para outro momento”, respondeu Gouveia e Melo este dominfo.

E se é verdade que à esquerda é já unanime o apoio a Seguro, ainda que os votos somados de Bloco de Esquerda, PCP e Livre representem somente 4,38%, também é verdade que à direita várias figuras se apressaram a garantir apoio a Seguro e não a Ventura. Foi, desde logo, o caso de José Miguel Júdice, mandatário nacional de João Cotrim de Figueiredo, que anunciou na CNN Portugal que votará no candidato apoiado pelo Partido Socialista. “O meu mandato [como mandatário de Cotrim de Figueiredo] terminou. Vou votar com total determinação, sem qualquer preocupação, em Seguro”, declarou Júdice. E acrescentou, justificando: “Se ele [Cotrim] não tivesse sido candidato, eu teria apoiado António José Seguro na primeira volta”.

Também Miguel Poiares Maduro, antigo ministro social-democrata, anunciou que “não tem problemas em dizer” que apoia Seguro e que votará nele na segunda volta das Presidenciais. Poiares Maduro fá-lo, no entanto, “a título pessoal”, compreendendo que Luís Marques Mendes e Luís Montenegro não o tenham feito esta noite. No entanto, e na visão de Poiares Maduro, “do ponto de vista do PSD será mais importante e melhor um presidente como Seguro”.

Já Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, anunciou no programa Princípio da Incerteza, da CNN Portugal, que votará em António José Seguro na segunda volta das presidenciais. “Não tenho a mais pequena dúvida em quem vou votar, isso para mim é absolutamente claro e inequívoco. Vou votar no António José Seguro, não tenho qualquer hesitação em dizê-lo”, anunciou o também antigo ministro da AD.