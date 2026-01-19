CNN lidera audiências na noite eleitoral

Há 1h e 2min

No conjunto, CNN e TVI lideraram a noite eleitoral com um share de 18,5%

A CNN liderou a noite eleitoral entre os canais de informação, chegando a ter dois milhões e meio de espectadores durante a emissão especial dedicada à primeira volta das Presidenciais.

Com um share de 4,1%, a CNN superou largamente os seus concorrentes diretos, concretamente a SIC Notícias (3,2%), o News Now (2,2%) e a RTP Notícias (1,3%).

A CNN teve ainda quatro dos cinco programas mais vistos do dia entre os canais de notícias.

Às 20 horas, quando foi divulgada a projeção de resultados, a emissão estava a ser acompanhada por 387.000 espectadores.

No conjunto, CNN e TVI lideraram a noite eleitoral com um share de 18,5%.

A emissão especial decorreu também no digital, com milhares de utilizadores a seguirem ao minuto a noite eleitoral em CNN Portugal.pt.

