Voto antecipado regressa na segunda volta. Saiba como e onde votar

CNN Portugal , MP
Há 23 min
Eleições presidenciais 2026 (LUSA)

Inscrições para os vários perfis de eleitor deverão ser feitas entre os dias 20 e 29 de janeiro

O país volta às urnas no dia 8 de fevereiro para decidir quem será o próximo Presidente da República e, tal como aconteceu na primeira volta, mantém-se a possibilidade de votar antecipadamente.

A 1 de fevereiro poderão votar todos os eleitores que se inscreverem para o voto antecipado, junto da plataforma do Ministério da Administração Interna ou por via postal.

À semelhança do 1.º sufrágio, são elegíveis para este tipo de voto todos os doentes internados em estabelecimentos hospitalares, “mediante disponibilização do correspondente documento comprovativo do impedimento”, e os presos, desde que não privados de direitos políticos. Se cumpre com este perfil, deverá realizar a inscrição para o exercício do direito de voto antecipado entre os dias 20 e 29 de janeiro.

A estes juntam-se todos aqueles que desejem votar antecipadamente em Mobilidade. Para tal a inscrição no portal deve ser concluída entre os dias 25 e 29 de janeiro, sendo que o exercício deste tipo de voto está alargado a todos os eleitores recenseados no território nacional no sétimo dia anterior ao das eleições. Recorde-se que a mesa de voto antecipado, a constituir em cada município, é escolhida pelo eleitor.

Se é residente no estrangeiro, deverá proceder ao voto no dia anterior ao voto em território nacional, 7 de fevereiro.

Depois de feita a inscrição esta pode ser consultada ou mesmo cancelada na mesma plataforma.

Tal como na primeira volta, os eleitores deverão receber uma mensagem ou um email a confirmar a data e o local do voto antecipado.

Na segunda volta das eleições presidenciais vão estar António José Seguro e André Ventura, que já retomaram as suas campanhas para o dia decisivo.

