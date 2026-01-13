Ventura diz que recebeu 675€ de donativos para a campanha

O candidato à Presidência da República, André Ventura, durante um contacto com a população de Mirandela, 12 de janeiro de 2026.TIAGO PETINGA/LUSA

De acordo com dados partilhados pela campanha, houve 17 doações individuais

A campanha presidencial de André Ventura divulgou esta terça-feira a lista de donativos recebidos até ao momento, indicando que o candidato arrecadou um total de 675 euros. A informação foi enviada às redações por “uma questão de transparência”, segundo a direção de campanha do também líder do Chega.

De acordo com os dados partilhados, houve 17 doações individuais, com valores que variam entre os 10 e os 100 euros. As transferências foram efetuadas entre 31 de dezembro de 2025 e 11 de janeiro deste ano.

O site da candidatura diz que é possível contribuir financeiramente mediante o preenchimento de dados pessoais obrigatórios. Existe um limite legal de 12.500 euros por doador, sendo emitido um aviso sempre que esse teto é ultrapassado.

De recordar que, no passado, uma investigação da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, revelou que inúmeras doações feitas ao partido em 2020 e 2021 foram ocultadas publicamente. Em causa, por exemplo, estariam cerca de 40 mil euros de grandes empresários, numa altura em que o partido tinha apenas um deputado e pouca subvenção pública. 

