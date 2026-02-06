O Presidente da República é apenas um corta-fitas? Poderes não são ilimitados, nem tão poucos. "Temos um semipresidencialismo de 'banda larga'"

Há 1h e 36min

Belém decide pouco no dia a dia, mas decide muito quando o país entra em curva. Entre a tentação de ver o Presidente como governo paralelo e o hábito de o reduzir a figura cerimonial, há uma caixa de ferramentas constitucional que trava leis, precipita eleições e abre exceções, sempre com limites e sempre com o resto do sistema a entrar na sala

Durante semanas, na campanha presidencial, voltou a ver-se um reflexo antigo.



O cargo de Presidente da República a ser lido por excesso e por defeito. Por excesso, quando se sugere, muitas vezes com a ligeireza de um slogan, que Belém pode “resolver” matérias que pertencem ao Governo e ao Parlamento: baixar impostos, endurecer ou liberalizar políticas de imigração, reescrever leis, impor prioridades orçamentais, fazer reformas que exigem maioria parlamentar e execução governativa. Por defeito, quando se reduz o Presidente a um “corta-fitas”, expressão popular que ficou colada ao Estado Novo e ao nome de Américo Thomaz, chefe de Estado visto como figura cerimonial, de inauguração em inauguração, como se o cargo fosse apenas isso.

A confusão nasce quase sempre no mesmo sítio: mistura-se aquilo que é decisão executiva do Governo, aquilo que é poder legislativo da Assembleia da República e aquilo que, em democracia, é um poder presidencial feito sobretudo de travões e de iniciativa em horas críticas, além de uma influência política que não se mede por decretos nem por despacho, mas pela capacidade de condicionar o curso dos acontecimentos.

A eleição de um Presidente, seja António José Seguro, seja André Ventura, obriga a regressar ao texto constitucional e a uma ideia simples. Teresa Violante formula-a com precisão quase pedagógica. Há um poder que parece “simbólico”, mas tem consequências. “É o poder da palavra, que é um poder essencialmente simbólico, sim, mas que pode ter performatividade, pode ter a capacidade de influenciar o curso da política.” É a partir daí que se percebe o resto. O Presidente não governa, mas pode condicionar a governação. Não legisla, mas pode travar leis. Não manda sozinho, mas tem chaves que abrem e fecham portas quando o sistema encosta à parede.

O semipresidencialismo é assim tão semi?

Um Presidente não escreve o Orçamento do Estado, não fixa o salário mínimo, não redesenha a política de imigração com uma caneta, não troca ministros porque discorda deles num debate ou num telejornal. Mas a Constituição dá-lhe instrumentos que, em certos momentos, mudam o ritmo do país. A razão é estrutural. O regime português é semipresidencial, mas não funciona como um esquema de linhas rígidas.

Teresa Violante descreve esse lado elástico sem dramatizar, apenas a explicar como o sistema se comporta. “O nosso semipresidencialismo é uma espécie de semipresidencialismo de ‘banda larga’, em que as fronteiras dos poderes do Presidente resultam, de uma forma relativamente clara, do texto constitucional.” E acrescenta: “A intensidade com que as funções e os seus poderes vão ser utilizadas pode ser calibrada em função, por um lado, das circunstâncias concretas, designadamente do contexto político, e, por outro, em função da própria personalidade e do entendimento que o titular do cargo faz relativamente aos seus poderes”.

António José Seguro foi o vencedor da primeira volta das presidenciais (Foto: José Coelho/Lusa)

É por isso que houve Presidentes mais interventivos e outros mais contidos. E é por isso que, em campanha, tantas promessas presidenciais soam a programa de Governo, quando o que está em causa é outra coisa. O que Teresa Violante está a dizer é que a Constituição desenha as ferramentas, mas não fixa a mão que as usa. O mesmo poder de veto pode ser um gesto raro, reservado a leis com falhas evidentes, ou uma prática frequente para forçar correções e negociar soluções. A mesma capacidade de intervir em crises pode traduzir-se em recuo e prudência, ou em presença constante e pressão pública. Depende da “personalidade” e depende do “entendimento” do Presidente da República. E, entre o texto e a prática, existe sempre o contexto, a força ou fragilidade do Governo, a temperatura do país e o estilo de quem está em Belém.

Veto, um poder que não governa, mas obriga a parar

O poder formal mais evidente é o veto. Não tem glamour nem cerimónia. É mecânica institucional e, muitas vezes, é aí que se vê se o Presidente está a usar o cargo como travão, como aviso ou como instrumento de correção. O Presidente pode devolver diplomas, quer da Assembleia da República quer do Governo, e obrigar a uma segunda volta. Isto importa porque, como lembra Teresa Violante, “o Governo tem amplas competências legislativas”. “Portanto, é colegislador com a Assembleia da República.” O veto, nesse sentido, não é um conflito entre Belém e São Bento. É um ponto de controlo colocado no caminho da lei, venha ela do Parlamento ou venha ela do Governo.

Quando o veto é político, não se discute se a norma é ou não constitucional. Discute-se outra coisa, que a constitucionalista descreve com nitidez. O veto político significa uma apreciação do Presidente “em função da conveniência” e “da oportunidade daquela legislação”. Entra também a “coerência interna” do diploma. E entram “eventuais omissões ou lacunas” que ele contenha. Ou seja, o Presidente não está a dizer que a lei é proibida pela Constituição. Está a dizer que, assim como está, é uma lei incompleta, mal desenhada ou politicamente imprudente.

Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu a Assembleia três vezes (Foto: José Sena Goulão/Lusa)

O caso do lóbi mostra bem como isto funciona sem precisar de grandes teorias. Teresa Violante lembra que Marcelo vetou a lei porque “entendia que o regime era incompleto”. O problema, explica, era de cobertura e de desenho, porque “não abrangia a Casa Civil” e também “os gabinetes dos ministros”. A partir daí percebe-se a natureza do veto político. Marcelo, diz Violante, “concordava com o sentido do regime”, mas “achava que havia algumas lacunas” que “desvirtuariam, pelo menos parcialmente, a natureza do diploma”. “Isto é essencialmente o veto político.”

Há depois uma consequência que costuma ficar fora do debate público e que convém pôr à frente. O veto político não é um botão de apagar. Não é um poder para bloquear indefinidamente uma maioria. É um travão que obriga o sistema a escolher. Ou corrige e volta a enviar, ou insiste e assume o custo. Teresa Violante resume esse ponto de forma seca. “O veto político pode ser ultrapassado pelo Parlamento.” E explica como: “Bastando-lhe confirmar o diploma”. A palavra é mesmo essa. Bastando. O veto obriga a parar, mas não fecha a estrada. Se a maioria confirmar, o Presidente fica obrigado a promulgar. Em regra, essa confirmação faz-se por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, 116 em 230. Em alguns diplomas especiais, exige-se uma maioria reforçada: dois terços dos deputados presentes, desde que superior a esses 116.

É aqui que o mecanismo ganha o seu significado real. O veto é forte porque impõe uma pausa, força um debate, obriga a justificar, expõe fragilidades, dá tempo à opinião pública, pode até reconfigurar negociações. Mas é limitado porque não substitui o voto parlamentar. O Presidente pode puxar o sistema para trás um passo. Não pode caminhar por ele.

Tribunal Constitucional, quando o Presidente não “veta”, mas desencadeia

Já o chamado veto “jurídico” é, no discurso público, muitas vezes confundido. Teresa Violante insiste em separar as coisas com rigor. “O veto jurídico tem esta particularidade: é o que resulta, por exemplo, de uma intervenção do Tribunal Constitucional.” E esclarece o ponto essencial, que costuma perder-se. “Quando o Presidente envia o diploma para o Tribunal Constitucional, não está a vetar.” Está, isso sim, “a pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre uma questão que lhe suscita dúvidas e que pode ter problemas de constitucionalidade”.

A partir daqui, a margem do Presidente deixa de ser a mesma, porque entra um terceiro ator com autoridade própria. “Se houver uma pronúncia no sentido da constitucionalidade, então o Presidente da República fica vinculado a promulgar.” E a constitucionalista sublinha a diferença face ao veto político. “Há aqui uma vinculação face à apreciação do Tribunal Constitucional”, coisa que não existe no veto político, “em que é discricionário”.

Depois há uma singularidade portuguesa que só se percebe com história. A possibilidade de o Parlamento confirmar um diploma, mesmo depois de uma decisão de inconstitucionalidade em fiscalização preventiva, exige uma maioria reforçada: dois terços dos deputados presentes, mas nunca menos de 116 votos. É, nas palavras de Teresa Violante, “uma característica um bocadinho estranha”. Vem "do tempo da criação do próprio Tribunal Constitucional”, quando a fiscalização da constitucionalidade estava cometida ao Conselho da Revolução. Num “contexto transitório de construção democrática”, explica, criou-se a possibilidade de o Parlamento, em casos excecionais, ultrapassar a decisão desse órgão. O Tribunal Constitucional nasceu mais tarde, com outra natureza, mas “acabou por herdar a arquitetura que existia”. E é por isso, conclui Teresa Violante, que “nós temos esta possibilidade”, “uma coisa que não tem paralelo com nenhum outro sistema, mesmo com os raros sistemas que têm fiscalização preventiva”.

Nenhum partido detém a maioria de 116 deputados na Assembleia (Foto: Manuel de Almeida/Lusa)

Pode parecer detalhe técnico, mas tem peso político. Mostra que o Presidente, mesmo quando chama o Tribunal Constitucional, não se torna dono do destino do diploma. O sistema dispersa poder, cria travões e, em certas situações, deixa também uma saída política.

Dissolver não é demitir: o poder mais pesado tem o seu lado nebuloso

Se o veto é o travão mais visível, a dissolução é a alavanca mais forte. E é aqui que a campanha eleitoral costuma baralhar-se mais, porque dissolver o Parlamento pode precipitar eleições e reconfigurar maiorias, mas não é “demitir o Governo”, como se o Presidente fosse chefe do executivo.

Teresa Violante insiste nesta distinção com um exemplo que continua a gerar equívocos vinte anos depois. “O que aconteceu com Jorge Sampaio e Pedro Santana Lopes, por exemplo, foi uma dissolução”, lembra, notando que “a confusão, relativa a esse caso, é muito comum”. E reforça: “Foi uma situação de dissolução e não de demissão do Governo”.

A diferença não é só semântica. Na letra da Constituição, explica, a dissolução não vem amarrada por regras fixas como acontece com a demissão do Governo. “A Constituição não estabelece requisitos específicos para a dissolução, embora a doutrina, de maneira geral, entenda que não é um poder inteiramente livre.” E fixa o critério que, na prática, se espera do Presidente: “Tem de ser fundamentado e deve ser utilizado quando estejam em causa circunstâncias suscetíveis de justificar o desencadeamento de um mecanismo desse tipo”.

Jorge Sampaio foi Presidente de março de 1996 a março de 2006 (Foto: Mário Cruz/Lusa)

Foi essa zona de fundamentação que explodiu em 2004. Santana Lopes tinha acabado de substituir Durão Barroso, que saíra para a Comissão Europeia. Havia maioria parlamentar, mas o Governo entrou rapidamente num ciclo de instabilidade política, demissões e recuos públicos, uma sensação de perda de controlo do próprio rumo, com episódios sucessivos a desgastarem a credibilidade. O Presidente Jorge Sampaio apresentou ao país precisamente isso como justificação. Não foi um gesto para escolher um novo primeiro-ministro nem para “demitir” Santana. Foi uma decisão de cortar o ciclo, dissolvendo a Assembleia e devolvendo a palavra ao eleitorado, com eleições antecipadas. O Governo manteve-se em gestão até ao ato eleitoral, como acontece nestes casos.

É por isso que a dissolução é tão difícil de encaixar em fórmulas rígidas. A Constituição não diz ao Presidente “pode dissolver por isto, não pode por aquilo”. Dá-lhe o poder e exige-lhe, sobretudo, que o use com sentido de sistema. E é aqui que entra o exemplo do Orçamento. Teresa Violante lembra que “nos últimos anos questionou-se muito se a dissolução com base numa mera rejeição do Orçamento do Estado seria uma utilização adequada deste mecanismo.” Porque chumbar o Orçamento pode significar duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser um sinal claro de bloqueio e de ingovernabilidade, um Parlamento que já não consegue sustentar o Governo. Mas também pode ser apenas um episódio parlamentar, uma derrota política séria que não impede, por si só, que se procure uma solução alternativa dentro da mesma legislatura. A discussão é esta: se o chumbo do Orçamento é, por si só, crise bastante para justificar eleições, ou se deve ser o início de uma tentativa de recomposição política. A Constituição não fecha a porta com uma lista de condições. O que existe é uma expectativa de prudência, uma ideia de excecionalidade, e depois um julgamento político do país sobre se a fundamentação do Presidente foi ou não convincente.



Já a demissão do Governo é outra história. É mais estreita. É tipificada. Na Constituição, a “demissão do Governo” está no artigo 195.º e tem dois planos. Um é automático, faz parte do funcionamento normal do parlamentarismo, quando muda a legislatura, quando o primeiro-ministro pede a demissão e ela é aceite, quando o primeiro-ministro morre ou fica permanentemente incapacitado, ou quando o Governo cai no Parlamento com rejeição do programa, moção de censura ou chumbo de confiança. O outro é excecional e é o único que depende do Presidente: só pode demitir para assegurar “o regular funcionamento das instituições democráticas” e, mesmo aí, tem de ouvir antes o Conselho de Estado. Aqui a Constituição fecha o cerco. No fundo, o sistema prevê um gesto extremo, mas não o deixa ser uma decisão solitária nem um instrumento de rotina.



A dissolução, pelo contrário, tem um lado mais dúctil, e isso explica por que razão continua a ser o grande tema quando se pergunta até onde vai um Presidente. Teresa Violante recorda-o sem rodeios, a propósito do caso de 2004. “Foi muito criticada essa dissolução porque havia uma maioria estável do Parlamento e o Presidente Jorge Sampaio nem sequer deu oportunidade para os próprios, digamos, resolverem os problemas.” E acrescenta: “Muitos analistas entenderam que eram motivos fúteis, e eu pessoalmente também acho que eram motivos fúteis aquilo que foi evocado”. E aponta o que, para vários constitucionalistas, teria sido um caminho alternativo: “Eventualmente, deveria ter sido dada oportunidade ao Parlamento de produzir uma nova solução governativa, coisa que não aconteceu”.

E, no entanto, a política não é um tribunal e o tempo baralha a leitura. A constitucionalista reconhece que “o desenvolvimento subsequente, o rumo subsequente dos acontecimentos, acabou por vir dar razão” à decisão do Presidente Jorge Sampaio, “porque depois, logo a seguir, veio uma maioria PS”. Isso não apaga a crítica ao modo como se dissolveu, mas mostra outra coisa, mais inquietante para quem procura fronteiras claras: “O quão dúcteis e o quão imprecisas são as fronteiras desta figura”.

André Ventura obteve 23,52% dos votos no dia 18 de janeiro (Foto: Tiago Petinga/Lusa)

E se um Presidente dissolvesse “só porque sim”, sem razões? A resposta de Teresa Violante não oferece conforto. “Isso seria extremamente contestado por parte da comunidade política e por parte da comunidade jurídica”, mas “não há nenhum instrumento de que se possa lançar mão nessas circunstâncias, primeiramente, para fiscalizar os atos políticos do Presidente da República”. “Não há nenhum mecanismo para fazer esse escrutínio.” Ou seja, há limites formais na Constituição e há a obrigação política de fundamentar, mas há também um ponto em que o sistema depende da responsabilidade do titular e do custo político do abuso.

Guerra e paz, estados de exceção: poderes fortes que nunca são solitários

Há poderes que o Presidente quase nunca usa, mas que existem para momentos limite. O exemplo mais claro é este: é o Presidente quem desencadeia a declaração do estado de emergência ou do estado de sítio, tal como pode desencadear a declaração de guerra ou a feitura da paz. Teresa Violante lembra que aqui o papel de Belém é relevante, mas nunca exclusivo. “O Presidente tem ali um poder muito importante, que é o do desencadeamento, de iniciar o processo”, mas depois “precisa sempre do envolvimento dos dois outros órgãos de soberania, do Governo e da Assembleia da República”.

A razão, explica, está no desenho prudente do sistema. “O nosso sistema é muito cuidadoso a dispersar estes poderes, que são poderes muito fortes, muito próximos do cerne da soberania do Estado, e, portanto, não estão nas mãos de um único órgão de soberania.” A pandemia tornou isto visível para quase toda a gente, porque o país viu repetir-se o ritual constitucional. O Presidente declara, mas “não era suficiente”. “Ou seja, precisava sempre da intervenção do Governo e do Parlamento”, “fosse o Parlamento em recesso, fosse a Comissão Permanente”.

Mesmo nesses momentos, há ainda uma camada adicional de prudência. “Em regra”, recorda Teresa Violante, existe “a intervenção prévia do Conselho de Estado e a pronúncia do Conselho de Estado, que não é vinculativa, mas que significa que não há ali uma mera decisão unilateral”. É essa palavra que fixa o essencial. O Presidente inicia. Não fecha sozinho.

O equilíbrio e as lacunas: o que pode mudar no futuro

No fim, a pergunta que fica é inevitável. A Constituição dá poderes a mais? A menos? Está equilibrada para um Presidente “normal” e menos equilibrada para um Presidente com outra agenda, outra personalidade, outro modo de se relacionar com uma maioria parlamentar?

Teresa Violante começa por uma afirmação de arquitetura. “Eu acho que o nosso sistema é um sistema equilibrado.” E, logo a seguir, abre a porta à dúvida que importa em 2026, porque o país já não é o mesmo e a política também não. “Mas o nosso sistema foi pensado para um contexto que já não é o contexto que existe e, portanto, não sabemos como é que ele se pode comportar perante outras circunstâncias políticas, Presidentes com características distintas dos anteriores.”

Há até desacordo sobre a própria etiqueta do regime, e esse desacordo diz muito sobre a elasticidade do modelo. “Enquanto a maior parte dos constitucionalistas diz que é um regime semipresidencial, há constitucionalistas, como é o caso dos professores Vital Moreira e Gomes Canotilho, que dizem que é um sistema parlamentar com alguns elementos do semipresidencialismo, mas esses elementos não afetam a natureza do regime.” Não é apenas uma querela académica. Mostra que a Constituição, em certos pontos, vive de interpretação, de prática e de tradição, e que o cargo de Presidente é um lugar onde o texto se encontra com a maneira como cada titular decide habitá-lo.

Depois há propostas concretas, áreas em que a constitucionalista vê espaço para repensar sem mudar o coração do sistema. “Eu acho que há alguns aspetos que deveriam ser repensados”, desde logo “a intervenção que o Presidente tem, ou poderia passar a ter, de forma mais formal, na composição de determinados órgãos”, como é o caso do Tribunal Constitucional ou do Provedor de Justiça. E também “o próprio modo como intervém na nomeação do próprio Procurador-geral da República”, bem como a possibilidade de “intervir relativamente aos conselhos das entidades reguladoras”.

Há ainda um vazio institucional que pesa como lacuna prática, num país onde a saúde presidencial já se tornou assunto político. “Acho também que deviam existir mecanismos mais concretos para fazer intervir o Parlamento, ou eventualmente o Tribunal Constitucional, em situações de doença grave ou de questionamento sobre o estado de saúde do Presidente da República.” “Existe essa lacuna”, sublinha, e “uma reflexão nesse tipo faria sentido”.

E, por fim, uma ideia simples, quase de engenharia democrática, para mexer nos incentivos do cargo. “Houve uma proposta interessante no último processo de revisão constitucional, do grupo parlamentar do PSD, que era transformar o mandato do Presidente da República num mandato único de sete anos. Acho que também seria uma proposta interessante para sinalizar.”

O essencial: travar, precipitar, enquadrar, iniciar

No centro de tudo, fica uma conclusão que não é uma opinião, é uma leitura do desenho constitucional. Um Presidente pode travar diplomas e forçar nova apreciação, pode obrigar o Parlamento a corrigir, pode usar a palavra para enquadrar e pressionar o debate público, pode pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie quando tem dúvidas de constitucionalidade, pode dissolver a Assembleia e convocar eleições, pode desencadear o estado de emergência ou o estado de sítio e, noutro plano, a declaração de guerra e a feitura da paz, sempre com os outros órgãos de soberania a entrar no mecanismo.

Mas não pode governar no lugar do Governo. Não pode legislar no lugar da Assembleia. Não pode transformar uma discordância política num decreto executivo. O Presidente, em Portugal, é um poder que se sente mais quando há crise, impasse ou conflito do que quando o país segue em linha reta. E, como Teresa Violante insiste, esse peso não vem só do que está escrito. "Vem também do contexto político e do modo como cada Presidente entende o cargo." É por isso que os poderes não são ilimitados. E é por isso que também não são assim tão poucos.