"Não excluo nenhuma hipótese": Cotrim admite apoio a Ventura na segunda volta

Agência Lusa , TFR
Hoje às 15:16
O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo durante um evento de campanha na fábrica Dinifer, em Castelo Branco, Portugal, a 12 de janeiro de 2026. EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

Candidato presidencial apoiado pela IL acredita, no entanto, que o cenário mais provável é o de estar na segunda volta

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo insistiu esta segunda-feira que o seu “cenário base” é ir à segunda volta e caso não aconteça, algo de que duvida, não exclui apoiar nenhum candidato, incluindo André Ventura, ou mesmo não apoiar ninguém.

Depois de no Mercado Municipal do Fundão ter dito que não excluía apoiar nenhum candidato numa eventual segunda volta onde não estivesse, algo que considerou muito pouco provável, as críticas por parte dos adversários na corrida a Belém não tardaram, nomeadamente de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, que considerou que Cotrim Figueiredo com aquela afirmação está a reconhecer que não vai à segunda volta.

“Marques Mendes veio dizer que isto é a assunção de que eu não vou à segunda volta, vocês não ouviram nada disso, pois não”, disse o também eurodeputado aos jornalistas, no final de uma visita à empresa Dinefer em Castelo Branco.

E acrescentou: “Meus queridos adversários, mantenham a calma, não tentem interpretar as palavras que eu não disse como a assunção de alguma coisa que não seja”.

Instado, por diversas vezes, a dizer claramente se apoiaria André Ventura, líder do Chega, numa eventual segunda volta, Cotrim Figueiredo respondeu com uma pergunta: “Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese, incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém”.

E persistiu: “Portanto, não excluo nada, incluindo não excluo não apoiar ninguém”.

Questionado sobre esta mudança de opinião, depois de ter admitido que não votaria André Ventura, Cotrim Figueiredo salientou que estas últimas três semanas tiveram dinâmicas de campanha diferentes daquelas que eram perspetivadas.

E, sobre o significado dessa sua afirmação, Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, disse: “Significa que vou ter que ponderar muito bem qual é a melhor forma de me posicionar para uma segunda volta, onde eu creio que vou estar”.

O antigo líder da IL perseverou que o seu “cenário base” é “obviamente ir à segunda volta”.

“Sem querer embandeirar em arco, se alguém pode dizer que está em crescendo e que vai à segunda volta sou eu”, continuou.

Nesta altura, entendeu, o cenário mais provável é o de estar na segunda volta, algo que tem repetido desde o arranque da campanha.

Temas: Presidenciais 2026 Presidente da República Cotrim de Figueiredo Candidatos presidenciais Eleições

