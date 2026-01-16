Marcelo faz dois avisos: um ao seu sucessor e outro aos EUA. E foi questionado sobre a farda militar de Ventura

CNN Portugal , MP
Há 1h e 38min

Declarações do Presidente - em fim de mandato - a poucas horas do dia de reflexão - que Marcelo defende ser necessário

O Presidente da República avisou esta sexta-feira que uma eventual intervenção dos EUA na Gronelândia “não pode ser aceite nem subscrita por Portugal”, sublinhando que deve ser rejeitada qualquer operação que “desrespeite o Direito Internacional, a Carta das Nações Unidas e os compromissos assumidos no quadro da NATO”.

Por outro lado: numa antecipação ao mandato do seu sucessor, fez outro aviso: "A tarefa do próximo Presidente vai ser mais difícil do que a minha". E justificou: “Para Portugal, apesar da situação existente agora e dos fundos europeus, do PRR, que dá uma ajuda nos próximos anos, e do Portugal 2030... apesar dessa situação económica, é evidente que o próximo Presidente vai ter uma situação mais complicada que vem do mundo e da Europa”. E acrescentou mais: “Hoje há um grau de mudança e de aceleração na política. O mundo está mais imprevisível, a Europa está mais imprevisível e isso torna a política mais difícil, assim como as decisões económicas e sociais”.

Sobre o ato eleitoral em si, Marcelo sublinhou a importância de se manter um “dia de reflexão”, cuja vantagem, diz, é as pessoas “poderem respirar e haver uma distensão”. Neste que é o último dia da campanha eleitoral, o ainda Presidente afirma que, face a campanhas “cada vez mais intensas” e a debates “mais acesos”, “chega-se ao fim de uma forma muito emocional e muito confrontacional”. Sendo assim: “Foi por isso que, quando se fez a lei, se pensou que era bom haver um compasso de espera de 24 horas e não se avançar imediatamente para o voto”.

Quando instado a comentar o momento em que André Ventura apareceu vestido com uma farda militar numa ação de campanha na quinta-feira, Marcelo reiterou que não está disponível para tecer comentários sobre as campanhas.

Voltando ao mundo: quanto à incursão norte-americana na Venezuela, explicou que as autoridades portuguesas “tiveram a consciência de que se tratava de uma intervenção que de alguma maneira questionava sobretudo a Carta das Nações Unidas”. Foi essa a linha vermelha desenhada pelo Governo português, argumentou o Presidente. “É muito simples, o Governo saiu com uma posição que foi articulada comigo no início e a sua primeira reação foi dizer que se devia respeitar o Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas”, afirmou, sublinhando que o respeito pela vontade do povo venezuelano e da comunidade portuguesa eram aspetos cruciais.

Temas: Presidenciais 2026 Presidente da República Eleições presidenciais Gronelândia Venezuela

Política

Ministro da Defesa diz que não é ele que decide sobre o envio de militares para a Gronelândia. Mas espera que os aliados "se comportem como aliados"

Há 12 min
00:52

Marques Mendes mantém otimismo: "Eu acredito profundamente que vou ser Presidente da República"

Há 47 min

Presidenciais 2026 AO MINUTO | Campanha termina hoje com maioria dos candidatos em Lisboa

Há 47 min

Portugueses nos EUA criticam voto presencial: "Para quem vive em Los Angeles, significa uma viagem de carro de sete horas e meia até ao consulado em São Francisco. Ou então ir de avião"

Há 1h e 24min
Mais Política

Mais Lidas

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Hoje às 07:27

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Hoje às 09:27

Quinze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à neve e ondulação

Hoje às 06:03

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

E na segunda volta, quem perder vai apoiar quem? Os 10 cenários para o dia seguinte às eleições

Hoje às 07:00

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

14 jan, 19:31

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01