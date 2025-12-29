Seguro apela ao voto útil da esquerda: "Sou verdadeiramente o único candidato que pode passar à segunda volta"

29 dez 2025, 23:12

Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, o candidato apoiado pelo PS afirmou que é o único do campo da esquerda com condições para atingir a segunda volta

António José Seguro apelou ao voto útil da esquerda na sua candidatura já na primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro.

“O voto útil, nestas eleições, é já na primeira volta. Por isso, todos os eleitores, designadamente os da esquerda moderada e de toda a esquerda que queiram ter alguém de esquerda moderada na segunda volta, só têm uma possibilidade, que é votar em mim. Sou verdadeiramente o único candidato que pode passar à segunda volta”, disse o candidato presidencial.

Mas Seguro não se quer ficar pela esquerda e apela a um equilíbrio do panorama político em Portugal.

“Dirijo-me a todos os eleitores moderados e mesmo de centro-direita. Porquê? Porque o voto necessário é um voto na minha candidatura”, sublinhou. “Nós temos um desequilíbrio muito grande do sistema político em Portugal porque um dos campos políticos, neste caso a direita, tem a maioria das juntas de freguesia, das câmaras municipais. Governa na Madeira. Governa nos Açores. Tem dois terços no Parlamento, que pode rever a Constituição. É de utilidade para o nosso país que o nosso sistema não esteja todo caído para um dos campos, mas que esteja equilibrado”, explicou o ex-secretário-geral do PS.

Seguro procurou vincar que a sua candidatura é das poucas que é “transversal” a esquerda e direita, e diz que há um “movimento em crescendo” à sua volta.

“Há uma alegria e um entusiasmo em torno da minha candidatura, e isso dá-me razões para poder afirmar que estarei na segunda volta e espero merecer a confiança dos portugueses.”

Tal como durante o dia, Seguro recusou alongar-se nos comentários à investigação aos ajustes diretos aprovados por Gouveia e Melo enquanto era Comandante Naval da Marinha. “Desejo, e faço esse apelo, que esta campanha não seja lamaçal”, referiu.