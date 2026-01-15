Ventura vestiu-se de militar para dizer que "haverá ordem" a partir de domingo (e ainda há resposta a Gouveia e Melo)

Agência Lusa , SM
Há 42 min
André Ventura vestido de camuflado em Ponto de Lima. (Imagem: Tiago Petinga/Lusa)

"Inútil é votar em candidatos que dizem exatamente o mesmo há 50 anos", declarou o candidato presidencial apoiado pelo Chega, em Ponte de Lima

O candidato presidencial apoiado pelo Chega afirmou esta quinta-feira, vestido de camuflado, que o país “terá ordem” a partir de domingo e respondeu a quem considera que votar em si é “inútil”, como afirmou o almirante Gouveia e Melo.

“Inútil é votar em candidatos que dizem exatamente o mesmo há 50 anos. Inútil é votar em candidatos que não conseguem senão dizer generalidades ou votar em candidatos que vão andar com Luís Montenegro ao colo”, defendeu André Ventura, num discurso durante um comício de campanha para as eleições presidenciais, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

O também presidente do Chega falava perante cerca de 300 apoiantes num almoço - no qual também assinalou o seu aniversário e se cantaram os parabéns – vestido com um casaco com padrão camuflado militar, que lhe foi oferecido por um grupo de antigos combatentes presentes no comício.

Apesar de ter voltado a afirmar que queria fazer uma campanha sem “picardias”, não deixou de responder a críticas como a do almirante na reserva Henrique Gouveia e Melo, que hoje de manhã, em Gondomar, afirmou que é “completamente inútil” votar em André Ventura e considerou que o líder do Chega também é parte do “sistema” em Portugal, mas tenta baralhar os eleitores.

Falando de si já como futuro Comandante Supremo das Forças Armadas (cargo inerente às funções de Presidente da República), André Ventura considerou que os seus adversários “têm uma forma sempre floral de falar e de dizer que vão fazer as coisas” e contrapôs que consigo não será assim.

“Eu não vos vou trazer conversa bonita e fiada. Eu vou dizer-vos que o país está neste estado e que nós temos de fazer isto para o endireitar. E que temos de o pôr na ordem. E que vai haver muitos que não gostam de o pôr na ordem. Mas este país já teve, conforme os militares sabem bem dizer, tempo demais de bandalheira. A partir de 18 de janeiro é tempo de ordem e eu espero ser o Presidente dessa ordem”, afirmou.

No final do almoço, confrontado pelas declarações de Gouveia e Melo que o acusou de desrespeito ao usar o camuflado, Ventura escusou responder.

“Já fiz o discurso para os portugueses, que é o que me interessa. No dia 18 os portugueses escolherão se querem ou não um candidato que vai honrar os antigos combatentes”, disse.

Esta não é a primeira vez que Ventura surge com um camuflado militar em campanha: nas legislativas de 2022, num almoço de antigos combatentes no Porto, recebeu um camuflado semelhante e discursou com ele vestido.

Numa sala com várias bandeiras nacionais, Ventura voltou a insistir na ideia de que a sua campanha simboliza um “ajuste de contas” com a História do país, que considerou estar “errada em muitas décadas”, nomeadamente no que toca aos antigos combatentes ou “àqueles que perderam tudo” nas antigas colónias portuguesas.

“A poucas horas das eleições, eu quero deixar aqui aquilo que não é uma promessa. É um compromisso a todos os antigos combatentes, todos os espoliados do Ultramar, todos, sem exceção. Comigo não será à Mário Soares [ex-Presidente da República socialista]. Comigo será mesmo para devolver-vos a dignidade”, afirmou.

O candidato rejeitou falar de "picardias" políticas, afirmando que tal não interessa quando "antigos combatentes recebem 80 euros pelo trabalho que fizeram”.

Os antigos combatentes têm direito a um suplemento especial de pensão correspondente ao tempo de serviço prestado, que atualmente varia entre os 112 e os 225 euros.

A um dia do final da campanha, Ventura deixou ainda o compromisso de que “não irá desistir” até que aconteça uma mudança no país.

“O país vai mudar a partir de domingo. Esta mudança não será uma mudança nem de nome, nem de cor, nem de estilo. É uma mudança profunda que vamos ter no sistema político. Já outros países a tiveram e nós vamos tê-la também. Nós temos de fazer a rutura com aqueles que nos traíram”, defendeu.

Temas: Presidenciais 2026 Eleições presidenciais André Ventura Chega Campanha

Partidos

Ventura vestiu-se de militar para dizer que "haverá ordem" a partir de domingo (e ainda há resposta a Gouveia e Melo)

Há 42 min

PRR: Recuperar Portugal diz que oitavo pagamento deverá acontecer em fevereiro

Hoje às 12:00
08:30

"Não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema": Cotrim diz que tem "outras prioridades" além da queixa de assédio

Hoje às 11:33

IL nega que caso de assédio tenha sido reportado em 2023

Hoje às 11:26
Mais Partidos

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Hoje às 10:49

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

Cadáver encontrado em alojamento local em Albufeira. PJ investiga

Ontem às 16:27

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Sismo de 2,1 sentido em concelhos do Porto e Braga

Hoje às 06:04

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Hoje às 11:29

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Hoje às 10:37