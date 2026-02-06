Ventura mandou um WhatsApp a Marcelo a pedir adiamento das eleições. "Pela meia-noite ou coisa assim", esclareceram o assunto

CNN Portugal , MJC
Há 34 min
Marcelo Rebelo de Sousa recebe André Ventura (LUSA)

Marcelo revela ainda que não conseguiu falar com António José Seguro sobre o tema: "Deve estar em atividade e não conhece o meu número de telefone". E as eleições são mesmo para se fazerem, garante o PR

O Presidente da República diz que explicou ao candidato presidencial André Ventura a impossibilidade legal de um adiamento geral das eleições e também tentou, sem sucesso, falar com o outro candidato, António José Seguro.

Em declarações aos jornalistas, em Abrantes, no distrito de Santarém, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que vai fazer uma mensagem de apelo ao voto, no sábado, véspera da segunda volta das eleições presidenciais.

Quanto ao adiamento geral das eleições defendido por André Ventura, que a lei eleitoral não permite, o chefe de Estado contou que o presidente do Chega e candidato presidencial contactou-o ao "fim da tarde ou começo da noite" por WhatsApp "levantando essa questão", tendo em conta as condições climáticas.

"Bom, ele estava em atividade, como é natural, e apenas pude encontrá-lo era já muito tarde, era meia-noite ou uma coisa assim", prosseguiu o Presidente da República, relatando que explicou então a André Ventura que "a mudança da lei não era possível" nesta altura, "a dois dias de eleições".

Segundo o Presidente da República, "a declaração do estado de emergência também não", porque "é um processo complexo", que envolve vários órgãos de soberania, e mesmo sendo feita "não dava abertura para o adiamento geral das eleições".

"Portanto, isto para dizer, eu respondi a isso. Hoje já tentei falar com o outro candidato, o doutor António José Seguro, que já tinha tomado posição sobre isso, mas só para dizer que falava com os dois candidatos, e não apenas com aquele que se me tinha dirigido", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu, porém, que "não foi possível" falar com o antigo secretário-geral do PS: "Deve estar em atividade e não conhece o meu número de telefone, ou tem mais coisas para tratar do que isso, mas vou ver se ainda falo com ele hoje".

Temas: Presidenciais 2026 Eleições presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa André Ventura Kristin

