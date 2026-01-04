Seguro promete regresso das presidências abertas e "mudar o debate público"

Agência Lusa , MJC
4 jan, 19:38
António José Seguro (Lusa/ Marcos Borga)

O candidato presidencial afirmou que "a democracia vive da participação, e a participação exige confiança, e essa confiança constrói-se todos os dias" e, para isso, é preciso "mudar o debate público, dos ruídos aos factos"

O candidato presidencial António José Seguro prometeu este domingo o regresso das presidências abertas e de proximidade", caso seja eleito, pretendendo "mudar o debate público" e exercer o cargo com "elevação, serenidade", sem "política espetáculo".

"Serei o Presidente que vai ao encontro das pessoas, não apenas só em campanha, mas em todo o mandato. Regressarei às presidências abertas e às presidências de proximidade em todo o território nacional", disse hAntónio José Seguro na apresentação da sua Comissão de Honra, que decorreu hoje num hotel em Lisboa, no primeiro dia oficial da campanha eleitoral.

António José Seguro afirmou que "a democracia vive da participação, e a participação exige confiança, e essa confiança constrói-se todos os dias" e, para isso, é preciso "mudar o debate público, dos ruídos aos factos".

Segundo o candidato apoiado pelo PS, atualmente vive-se "numa era de emoções manipuladas, perceções amplificadas e desinformação".

"O país não se governa com base em medos fabricados nem em 'slogans' vazios. O debate democrático exige rigor, exige dados e exige honestidade intelectual. Como Presidente, serei um defensor intransigente da verdade, do conhecimento, da ciência, da evidência científica e de uma informação responsável, sem populismos e sem simplificações perigosas", assinalou.

Anteriormente, Seguro já tinha salientado que "a democracia funciona, mas com contrapesos e com equilíbrio".

"Sem guerras ideológicas estéreis, sem a política como espetáculo permanente, com menos arrogância, menos insulto, menos política espetáculo, mais diálogo, mais respeito, mais sentido de serviço público e mais ética", assinalou.

O candidato comprometeu-se ainda a "exercer a presidência com elevação, serenidade e independência". 

Temas: Presidenciais 2026 Eleições presidenciais António José Seguro Campanha eleitoral Candidatos

