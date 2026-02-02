Seguro doa 1.500 metros de material para cartazes para fazer lonas de cobertura de casas

Segundo a candidatura, as lonas serão entregues aos bombeiros voluntários de Leiria, Castelo Branco, Ourém e Condeixa-a-Nova
O candidato presidencial António José Seguro doou 1.500 metros de material não impresso destinado a cartazes de propaganda política para fazer lonas de cobertura para as casas afetadas pela tempestade Kristin, disse fonte oficial da candidatura.
De acordo com a candidatura, Seguro abdicou de colocar um cartaz e entregará "1.500 metros de lonas para cobrir telhados e equipamentos de famílias afetadas" pela tempestade Kristin, que afetou a região Centro na noite de terça para quarta-feira.
"É material que não está impresso, portanto sem qualquer mensagem" política, refere a mesma fonte, adiantando também que as lonas começaram a ser entregues hoje e o "processo de distribuição estará concluído até ao final do dia".
Segundo a candidatura, as lonas serão entregues aos bombeiros voluntários de Leiria, Castelo Branco, Ourém (distrito de Santarém) e Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra), e cada um "fará depois a distribuição no seu distrito, de acordo com as necessidades".