Presidenciais: falta de luz leva à interrupção da votação em Bidoeira de Cima

Agência Lusa , MJC
Há 53 min
Efeitos da tempestade Kristin em Leiria (Paulo Novais/LUSA)

Se a luz não voltar até cerca das 12:00, as mesas de voto serão encerradas e a votação anulada

A falta de eletricidade, uma hora após a abertura das urnas, levou os responsáveis das mesas de voto na freguesia de Bidoeira de Cima, distrito de Leiria, a suspender a votação até que a situação esteja restabelecida.

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada à agência Lusa pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, que adiantou que nas duas mesas de voto estão inscritos 2.132 eleitores.

O porta-voz da CNE disse que, segundo a Lei Eleitoral, se as urnas não reabrirem até ao máximo de três horas de paragem, a votação é encerrada e os votos não serão contabilizados nos resultados finais.

Wemans indicou que a falha de eletricidade ocorreu cerca das 09:00 e que a informação chegou cerca de meia hora depois, após a CNE ter sido contactada pela Câmara Municipal de Leiria, que referiu estar a envidar todos os esforços para repor a normalidade.

Deste modo, se a luz não voltar até cerca das 12:00, as mesas de voto serão encerradas e a votação anulada.

“Esperemos que a situação se resolva a tempo de a votação poder continuar”, referiu Wemans.

Segundo a Rádio Renascença, na porta do local onde se encontram as secções de voto 1 e 2 está colada a decisão da mesa. “Não há condições neste momento de continuar o ato eleitoral”, lê-se na mensagem, que esclarece que o problema é a “falta de luz”.

Bidoeira de Cima é uma das 20 freguesias e secções de voto onde a votação da segunda volta das eleições presidenciais foi adiada para hoje devido aos efeitos do mau tempo. Estão, no total, inscritos para esta votação tardia cerca de 36 mil eleitores. 

Segundo a CNE, a votação está a decorrer em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, quatro freguesias de Arruda dos Vinhos, nas três freguesias da Golegã, duas secções de voto de Santarém, uma freguesia e secção em Rio Maior, uma freguesia no Cartaxo e outra em Salvaterra de Magos.

Antes deste incidente, o sufrágio decorria nestes territórios sem quaisquer problemas, garantiu à Lusa o porta-voz da CNE.

Temas: Presidenciais 2026 Eleições Presidenciais Segunda volta Leiria Kristin

Relacionados

Ainda se vota nas Presidenciais: segunda volta realiza-se este domingo em 20 freguesias e secções de voto

Presidenciais 2026

Presidenciais: falta de luz leva à interrupção da votação em Bidoeira de Cima

Há 53 min
02:02

Eleitores atravessam água de bote para votar em Alcácer do Sal

Há 1h e 51min

Ainda se vota nas Presidenciais: segunda volta realiza-se este domingo em 20 freguesias e secções de voto

Hoje às 08:17

PRESIDENCIAIS AO MINUTO | Círculo da emigração dá vitória a André Ventura

12 fev, 21:32
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

13 fev, 12:00

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Ontem às 12:08

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

13 fev, 06:50

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Hoje às 08:00

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

Ontem às 19:00

Linhas elétricas subterrâneas sem apoio europeu podem acabar na fatura

13 fev, 08:41

Proibição de redes sociais aos menores de 16 só funciona se houver uma "regulação interna". "A lei, por si só, não vai resolver o problema"

13 fev, 08:00

Estes pássaros mudaram o formato dos seus bicos durante o confinamento. Pode ser um caso de evolução rápida

Ontem às 12:00

Rubio foi a Munique "tranquilizar" os líderes europeus: apoio dos EUA mantém-se, mas só se mudarem de rumo

Ontem às 17:34

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Ontem às 12:17

Quando algo correu mal a 300 km/h: por dentro do mundo de reação milimétrica dos comboios de alta velocidade

Ontem às 22:00