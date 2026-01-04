“Para mim, ser Presidente da República não é um prémio de carreira": Cotrim de Figueiredo diz que ser PR não é ser facilitador de negócios

Agência Lusa , MJC
4 jan, 21:45
O candidato à Presidência da República, João Cotrim de Figueiredo, discursa durante o evento Horizonte 2031, em Lisboa (Lusa/ Rodrigo Antunes)

O candidato frisou não ter medo de enfrentar “os poderosos da economia e dos outros interesses”

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo defendeu este domingo que ser Presidente da República não é um prémio de carreira, nem ser facilitador de negócios ou ganhar tempo de antena para outras eleições.

“Para mim, ser Presidente da República não é um prémio de carreira. Para mim, ser Presidente da República não é continuar funções de comentador ou de facilitador de negócios. Para mim, ser Presidente da República não é para ganhar mais tempo de antena para outras eleições e, com isso, entregar a Presidência da República aos que representam o sistema e os interesses instalados”, garantiu Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal.

Durante a apresentação do Horizonte 2031 - lista de personalidades da sociedade civil que apoiam a sua candidatura, no Centro de Congressos de Lisboa, o também eurodeputado acrescentou que ser Presidente da República não pode significar ficar preso a lógicas partidárias, tricas políticas e aos interesses mais ou menos instalados.

“Ser Presidente da República é assumir o mais alto cargo da nação para servir com energia e os olhos postos no futuro Portugal e os portugueses”, assinalou.

Considerando que a sua candidatura é a única da esperança, do inconformismo, da energia, do otimismo e do futuro, Cotrim de Figueiredo apontou ainda a necessidade de acreditar num Portugal maior e melhor.

O candidato frisou não ter medo de enfrentar “os poderosos da economia e dos outros interesses”.

Num discurso de 30 minutos para uma sala onde estavam cerca de 400 apoiantes, o ex-presidente da IL sublinhou ainda não ter medo dos desafios, mesmo quando isso implica escolhas difíceis, nem ter medo de falar a verdade, mesmo quando possa ter custos eleitorais.

