Cotrim diz que final de mandato de Marcelo está a ser "um pouco atabalhoado"

Agência Lusa , BCE
28 dez 2025, 11:26

Em causa está a convocação do Conselho de Estado para 9 de janeiro, a dez dias das eleições presidenciais. Se estivesse no lugar de Marcelo, Cotrim Figueiredo garante que esperaria pela segunda volta para o fazer

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo classificou este domingo como “um pouco atabalhoado” o final de mandato do Presidente da República, comentando a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de marcar o Conselho de Estado para 9 de janeiro, a dez dias das eleições presidenciais.

“Esta decisão não é muito congruente com o facto de o senhor Presidente ter optado por não fazer o discurso de Ano Novo com o pretexto de não querer interferir nas eleições presidenciais e depois fazer esta convocatória do Conselho de Estado”, disse Cotrim Figueiredo, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à Feira dos 28, em Aveiro.

Cotrim garantiu que, se estivesse no lugar de Marcelo, esperaria pela segunda volta das eleições presidenciais para fazer o Conselho de Estado até porque, no seu entender, a matéria que irá ali ser discutida “não parece ter necessidade de decisões prementes”.

Considerou ainda haver aqui “uma tentativa de compensação” por parte do Chefe de Estado, realçando a coincidência de esta decisão ter surgido numa altura em que se falava de “descoordenação política entre o primeiro-ministro e o Presidente da República na sequência da visita de Luís Montenegro à Ucrânia”.

“Não me parece oportuno, de facto, e é assim um final de mandato um pouco atabalhoado da parte do Presidente”, observou.

O candidato presidencial e eurodeputado da IL sustentou que se Marcelo não quer interferir nas eleições presidenciais, então “não faça nenhum dos eventos, nem o discurso do fim de ano, nem o Conselho de Estado”.

“Incongruências é que parece um pouco errático. Ou não faz nenhum ou faz os dois (…) Eu critico é fazer uma coisa e deixar de fazer outra com o mesmo argumento. Isso é que eu acho que me dá a ideia de alguma desorientação”, concluiu.

Cotrim sublinhou ainda que este ano os portugueses precisam particularmente da mensagem de Ano Novo do Presidente da República, uma vez que será o último ano que passa em Belém, e até deixou algumas pistas para os temas que escolheria: “Eu falaria claramente do futuro e da confiança que os portugueses devem ter nas suas capacidades e na possibilidade que têm de ultrapassar os problemas que esse futuro trará, porque estará também cheio de oportunidades. Falaria muito de confiança, mas prepararia os portugueses para terem que lutar para que essa confiança tenha um impacto positivo”.

Temas: Presidenciais 2026 Eleições presidenciais João Cotrim Figueiredo Marcelo Rebelo de Sousa

Política

